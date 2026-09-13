Președintele României, Nicușor Dan, participă duminică și luni la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, organizat la Rovaniemi, în Finlanda. Reuniunea aduce în prim-plan importanța strategică a Arcticii și urmărește conturarea unei abordări europene mai ambițioase în materie de securitate, economie și schimbări climatice, arată a Administrația Prezidențială.

Summitul este organizat la inițiativa premierului finlandez Petteri Orpo și reunește mai mulți lideri europeni, printre care cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, și premierul Danemarcei, Mette Frederiksen. La reuniune participă și reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, precum președintele Consiliului European, António Costa, și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Discuțiile se concentrează pe creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a regiunii arctice. Participanții urmăresc să stabilească direcții pentru consolidarea implicării Uniunii Europene în securitatea și dezvoltarea economică a acestui spațiu.

„Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea şi dezvoltarea economică a regiunii arctice”, a arătat Administrația Prezidențială.

Președintele României va susține necesitatea unei abordări unitare a provocărilor de securitate din zona arctică până la Marea Neagră. Potrivit Administrației Prezidențiale, evoluțiile din cele două regiuni sunt interconectate, iar cooperarea europeană trebuie să țină cont de această realitate.

Nicușor Dan va evidenția disponibilitatea României de a participa la proiecte și eforturi comune ale Uniunii Europene și NATO, atât în regiunea Mării Negre, cât și în spațiul extins de interes strategic.

„Preşedintele României va exprima interesul şi disponibilitatea ţării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE şi NATO prin asumarea de responsabilităţi în regiunea noastră, dar şi în cea extinsă, precum şi prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecţia infrastructurii critice, consolidarea capacităţilor de apărare şi securitatea energetică”, potrivit Administraţiei Prezidențiale.

Duminică, Nicușor Dan participă la o cină de lucru găzduită de premierul Finlandei, Petteri Orpo.

Luni, agenda președintelui include o vizită la baza militară Lapland Air Wing și la expoziția „Arctic Opposites”. Șeful statului va lua parte și la sesiunea de lucru „Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic”, dedicată evoluțiilor actuale, securității și perspectivelor de viitor ale regiunii arctice.

Programul mai cuprinde dejunul de lucru „The EU’s Role and Actions in the Arctic”, precum și o conferință comună de presă susținută de liderii participanți la summit.