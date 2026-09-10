Comisara europeană Hadja Lahbib a fost primită joi, 10 septembrie, de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în cadrul vizitei sale oficiale în România, discuțiile fiind concentrate pe pregătirea pentru situații de criză, protecția civilă europeană și noile tipuri de riscuri cu care se confruntă Uniunea Europeană.

Oficialul european a atras atenția asupra multiplicării amenințărilor climatice, geopolitice și tehnologice și a dat ca exemple recente pentru România incidentele cu drone de la Galați și nivelurile foarte scăzute ale Dunării. Vizita Hadjei Lahbib la București face parte dintr-un turneu de două zile în România și Republica Moldova, desfășurat în perioada 10-11 septembrie.

Hadja Lahbib, comisar european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, a ajuns la București pentru discuții privind modul în care România contribuie la mecanismele europene de protecție civilă.

Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, agenda vizitei include întâlniri cu președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan, membri ai comisiilor parlamentare pentru afaceri europene și secretarul de stat Raed Arafat.

Tema centrală este pregătirea Europei pentru situații de criză. În acest domeniu, România are un rol activ în mecanismele europene de protecție civilă și a participat în acest an la operațiuni de sprijin pentru combaterea incendiilor de vegetație în alte state europene.

În cadrul discuțiilor de la București, comisara europeană a evidențiat caracterul tot mai complex al situațiilor de criză.

Potrivit declarațiilor citate în urma întâlnirii, riscurile tehnologice sunt în creștere, în timp ce fenomenele extreme devin mai frecvente și mai dificil de gestionat. Un element important este faptul că aceste amenințări nu mai apar neapărat separat, ci se pot combina și pot produce efecte în lanț.

Această abordare se regăsește și în Strategia Uniunii Europene pentru pregătire, lansată în 2025. Documentul european pune accent pe necesitatea ca statele membre să fie pregătite simultan pentru schimbări geopolitice, fenomene climatice extreme, riscuri tehnologice și alte situații care pot afecta infrastructura și populația.

Hadja Lahbib a făcut referire și la incidentele cu drone din zona Galați, prezentându-le drept un exemplu al noului peisaj de riscuri cu care se confruntă statele europene.

Referirea este relevantă în contextul poziției geografice a României și al războiului din Ucraina.

România se află la frontiera estică a Uniunii Europene, iar apropierea de zona de conflict a dus în ultimii ani la creșterea atenției acordate protecției frontierelor, infrastructurii critice și capacității de reacție în cazul unor incidente transfrontaliere.

În acest context, pregătirea pentru situații neprevăzute nu mai este privită exclusiv prin prisma dezastrelor naturale. Riscurile de securitate, atacurile asupra infrastructurii, incidentele tehnologice și fenomenele meteorologice extreme pot necesita răspunsuri coordonate între mai multe instituții și state.

Un alt exemplu menționat de comisarul european a fost situația Dunării. Lahbib a atras atenția asupra efectelor valurilor de căldură și asupra nivelurilor foarte scăzute ale fluviului.

Problema are implicații directe pentru România. Nivelurile reduse ale Dunării pot afecta navigația, transportul de mărfuri, activitățile portuare și anumite sectoare economice care depind de transportul fluvial.

Datele disponibile pentru începutul lunii septembrie confirmă niveluri scăzute în mai multe puncte de măsurare de pe sectorul românesc al Dunării. La unele stații, cotele se aflau cu mult sub nivelurile de referință.

Situația este urmărită și de autoritățile române. În august, un comitet interministerial a analizat soluții tehnice pentru zonele afectate de nivelurile istorice scăzute ale Dunării, inclusiv intervenții pentru menținerea condițiilor de navigație.

Vizita Hadjei Lahbib are loc într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze capacitatea de răspuns la crize care pot avea cauze și efecte multiple.

Pentru România, discuțiile de la București sunt importante atât din perspectiva protecției civile, cât și prin prisma poziției sale geografice. Țara este expusă simultan unor riscuri naturale, climatice și geopolitice, iar cooperarea europeană poate permite mobilizarea mai rapidă a resurselor atunci când capacitatea unui singur stat nu este suficientă.

După București, comisara europeană își continuă vizita în Republica Moldova, unde agenda include, de asemenea, discuții privind pregătirea pentru situații de criză, solidaritatea europeană, egalitatea și protecția drepturilor fundamentale.