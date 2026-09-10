Avionul cu care președintele ucrainean Volodimir Zelenski urma să plece din Republica Moldova spre Norvegia a decolat cu întârziere după ce spațiul aerian al țării a fost închis temporar în urma unei alerte privind prezența unei drone, precizează Guvernul de la Chișinău.

Premierul norvegian Jonas Gahr Store a afirmat că aeronava lui Volodimir Zelenski „aproape a fost lovită” de o dronă, însă autoritățile de la Chișinău au precizat că măsura de restricționare a zborurilor a fost luată preventiv, pentru protejarea aeronavelor.

„Avionul său aproape că a fost lovit de o dronă, în timp ce decola în (Republica) Moldova. Aceasta este realitatea în care trăiește el”, a declarat Jonas Gahr Store pentru televiziunea publică norvegiană NRK, potrivit AFP.

Guvernul de la Chișinău a oferit ulterior detalii despre incident. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în după-amiaza zilei de 8 septembrie, după ora 16:30, după ce autoritățile au detectat o dronă rusească ce ar fi pătruns neautorizat din direcția Ucrainei.

„Decizia a fost luată pentru protecția aeronavelor aflate în acel moment în spațiul aerian al țării”, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.

Restricțiile au afectat mai multe zboruri. Potrivit autorităților, trei aeronave au fost nevoite să își amâne decolarea, iar alte patru au avut întârzieri la aterizare. Printre avioanele afectate s-a numărat și cel cu care Volodimir Zelenski urma să plece spre Norvegia.

După ora 17:20, autoritățile moldovene au primit confirmarea că drona a explodat la sol, în apropierea localității Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, la aproximativ 160 de kilometri de Aeroportul Internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile de zbor au fost ridicate.

Volodimir Zelenski a ajuns la Oslo marți seara, urmând să participe miercuri la funeraliile regelui Harald.

Incidentul a avut loc într-un context tensionat pentru Republica Moldova. Două drone rusești au pătruns marți în spațiul aerian al țării. Una a ajuns într-un câmp la nord de Chișinău și a provocat un incendiu, în timp ce cealaltă și-a continuat traiectoria și a intrat în spațiul aerian al României.

Președinta Maia Sandu a calificat incursiunile dronelor drept o „amenințare gravă la adresa vieții oamenilor”. Ea a condamnat, de asemenea, atacul cu drone rusești asupra unui punct de trecere a frontierei cu Ucraina, în urma căruia două persoane au fost ucise.