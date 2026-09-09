Norvegia își ia miercuri, 9 septembrie 2026, rămas-bun de la regele Harald al V-lea, decedat la vârsta de 89 de ani, după 35 de ani pe tron, potrivit ABC News.

Ceremonia funerară de stat are loc la Oslo, în prezența familiei regale norvegiene, a unor membri ai caselor regale europene și a unor lideri internaționali, într-un moment care marchează încheierea perioadei naționale de doliu.

Sicriul regelui este transportat de la Palatul Regal la Catedrala din Oslo, unde slujba începe la ora 12:00. La începutul ceremoniei, în întreaga țară este păstrat un minut de reculegere.

Ulterior, sicriul este dus la Biserica Castelului Akershus, unde are loc o ceremonie privată și este depus în cripta regală.

Potrivit programului oficial, sicriul părăsește Palatul Regal la ora 12:00 și este transportat în procesiune pe traseul Karl Johans gate, apoi Kirkegata, până la Catedrala din Oslo.

Procesiunea este însoțită de membri ai familiei regale, reprezentanți ai statului norvegian și invitați străini.

Slujba este condusă de Olav Fykse Tveit, președintele episcopilor Bisericii Norvegiei, iar episcopul de Oslo, Sunniva Gylver, participă la ceremonie.

Muzica are un rol important în desfășurarea serviciului religios, fiind coordonată de organistul catedralei, Marcus André Berg, împreună cu Corul Catedralei din Oslo.

La începutul slujbei, cele trei bătăi de clopot marchează minutul de reculegere națională. Acesta se încheie tot prin trei bătăi de clopot, potrivit programului publicat de Casa Regală a Norvegiei.

Funeraliile reunesc membri ai familiei regale norvegiene și invitați din mai multe țări. Printre participanții așteptați se numără reprezentanți ai familiilor regale din Regatul Unit, Japonia, Spania, Suedia, Danemarca, Țările de Jos, Belgia, Luxemburg și Monaco.

La eveniment participă și lideri politici internaționali. Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a ajuns la Oslo marți, 8 septembrie, pentru a lua parte la funeralii. Vizita sa are loc într-un context în care Norvegia continuă să sprijine Ucraina în războiul cu Rusia.

Participarea lui Zelenski este legată și de discuții bilaterale privind sprijinul militar și de securitate.

România va fi reprezentată de Oana Țoiu, ministrul de externre.

Reuters relatează că președintele ucrainean urma să se întâlnească cu premierul norvegian Jonas Gahr Støre pentru a discuta despre necesarul de apărare antiaeriană al Ucrainei și despre sprijinul european.

Harald V a murit la 28 august 2026, la Oslo, la vârsta de 89 de ani. A fost rege al Norvegiei timp de 35 de ani, iar moartea sa a declanșat o perioadă națională de doliu care se încheie odată cu funeraliile.

Harald a fost considerat unul dintre monarhii europeni cu cea mai lungă domnie și a fost cunoscut pentru rolul său în modernizarea casei regale norvegiene. În timpul domniei sale, monarhia a rămas o instituție simbolică, în timp ce puterea executivă și legislativă a continuat să aparțină guvernului și parlamentului ales.

Regele a ales să nu abdice, spre deosebire de alți monarhi europeni care au renunțat la tron în ultimii ani. Moartea sa a fost urmată de succesiunea fiului său, care a devenit regele Haakon al VIII-lea și a depus jurământul de credință în parlament.

Înaintea funeraliilor, sicriul regelui Harald a fost depus în capela Palatului Regal din Oslo, unde publicul a putut să-i aducă un ultim omagiu. Potrivit AP, peste 46.000 de persoane au trecut pe la catafalcul regelui în perioada în care acesta a fost expus.

Casa Regală a Norvegiei a anunțat că programul de acces public a fost extins în zilele premergătoare funeraliilor, ca urmare a numărului mare de persoane care au dorit să participe. La începutul lunii septembrie, mii de norvegieni au format cozi pentru a-și lua rămas-bun de la monarh.

Funeraliile sunt însoțite de măsuri speciale de securitate, în condițiile în care autoritățile se așteaptă la o participare numeroasă. Străzile de pe traseul procesiunii sunt închise temporar, iar accesul publicului este organizat pentru a permite desfășurarea ceremoniei în condiții de siguranță.

Forțele Armate Norvegiene au un rol important în organizarea funeraliilor. Acestea asigură salvele de onoare, garda de onoare, sprijinul logistic pentru Palatul Regal și măsurile de securitate asociate evenimentului.

După slujba funerară, este programat și un survol al Forțelor Aeriene Regale Norvegiene deasupra Catedralei din Oslo. Potrivit informațiilor oficiale, acesta urma să aibă loc aproximativ între orele 14:05 și 14:30, după încheierea ceremoniei.

După slujba de la catedrală, sicriul regelui Harald este transportat la Biserica Castelului Akershus, unde are loc o ceremonie privată. Acolo este depus în cripta regală, alături de înaintașii săi.

Castelul Akershus are o importanță istorică majoră pentru Norvegia și pentru familia regală. Locul adăpostește mormintele mai multor monarhi norvegieni, iar depunerea sicriului regelui Harald în această criptă încheie oficial ceremonia funerară.

Monarhia norvegiană își are originile în perioada medievală, iar instituția a fost restaurată după recâștigarea independenței Norvegiei față de Suedia în 1905. La acel moment, trei sferturi dintre alegători au votat în favoarea menținerii monarhiei.

În prezent, rolul monarhiei este în principal simbolic. Familia regală are însă un rol important în reprezentarea Norvegiei în străinătate și în promovarea imaginii țării. Regele Harald a fost considerat un monarh popular, cunoscut pentru stilul său apropiat de oameni și pentru modul în care a reprezentat țara în timpul celor peste trei decenii de domnie.