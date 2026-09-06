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Prințul William îl va reprezenta pe regele Charles la înmormântarea lui Harald al V-lea. Alături de el va fi și nașa noului rege al Norvegiei

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Prințul William îl va reprezenta pe regele Charles la înmormântarea lui Harald al V-lea. Alături de el va fi și nașa noului rege al NorvegieiPrințul William / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Prințul William îl va reprezenta pe regele Charles al III-lea la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, programate pentru 9 septembrie, la Catedrala din Oslo. Prințul de Wales va participa la ceremonie alături de mătușa sa, prințesa Anne, care va fi prezentă în calitate privată și personală, fiind nașa noului rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea.

Palatul Buckingham a anunțat că William, moștenitorul tronului britanic, va merge în Norvegia în numele tatălui său. Prințesa Regală Anne îl va însoți, însă participarea ei are și o dimensiune personală, având în vedere relația sa cu noul suveran norvegian, Haakon al VIII-lea, căruia îi este nașă.

Funeraliile regelui Harald al V-lea au loc pe 9 septembrie

Regele Harald al V-lea a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani, după o domnie de 35 de ani. Moartea sa a declanșat o perioadă de doliu în Norvegia.

De-a lungul domniei, Harald a fost descris drept un „rege al poporului”, fiind asociat cu modernizarea monarhiei norvegiene și cu o abordare deschisă față de societate.

Funeraliile vor avea loc pe 9 septembrie, la Catedrala din Oslo. La ceremonie va participa și văduva fostului suveran, Sonja, care este în prezent regina-mamă.

Absența regelui Charles de la ceremonie ține de tradiția potrivit căreia un suveran nu participă, în mod obișnuit, la funeraliile altui șef de stat. În aceste condiții, William este cel care își va reprezenta tatăl și va participa la slujbă în numele Casei Regale britanice.

Regele Harald

Regele Harald / sursa foto: arhiva EVZ

Regele Charles i-a adus un omagiu lui Harald al V-lea

După anunțarea morții regelui Norvegiei, Charles i-a adus un omagiu „dragului său văr” şi „rudei şi prietenului său foarte iubit”. În mesajul de condoleanțe, suveranul britanic a vorbit despre „dedicarea neclintită” a lui Harald, dar și despre „bunătatea, compasiunea şi simţul profund al datoriei, care au răsunat dincolo de mare şi de-a lungul deceniilor”.

Legăturile dintre familiile regale britanică și norvegiană sunt vechi. Regina Elisabeta a II-a și regele Harald al V-lea erau veri de gradul al doilea, cei doi având aceiași străbunici: regele Edward al VII-lea și regina Alexandra.

Pentru William, prezența la funeraliile unui lider internațional în numele tatălui său nu este o premieră. În aprilie anul trecut, prințul de Wales l-a reprezentat pe regele Charles și la înmormântarea Papei Francisc, desfășurată la Vatican.

William și Kate au vizitat Norvegia în 2018

Prințul William și Prințesa de Wales au efectuat o vizită oficială în Norvegia în 2018, când au fost primiți de regele Harald și de regina Sonja la Palatul Regal.

În timpul vizitei, Harald i-a descris pe William și Catherine drept „familie” și a vorbit despre sprijinul lor pentru regina de atunci.

La banchetul organizat cu acel prilej, suveranul norvegian a intrat în sală la braț cu Catherine, care era însărcinată cu prințul Louis și purta o rochie Alexander McQueen. În urma lor au mers Sonja și William.

William și Kate au petrecut atunci timp și pe pârtiile de schi alături de prințul moștenitor Haakon și prințesa moștenitoare Mette-Marit, cei care sunt în prezent regele Haakon al VIII-lea și regina Mette-Marit.

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