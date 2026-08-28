Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit vineri, 28 august, la vârsta de 89 de ani, după 35 de ani pe tron. Decesul monarhului a fost anunțat de Palatul Regal, iar fiul său, prințul moștenitor Haakon, îi succede la conducerea monarhiei norvegiene, potrivit Reuters.

Harald al V-lea a murit la ora locală 06:35, la Spitalul Național din Oslo, unde era internat după ce starea sa de sănătate se deteriorase în ultimele săptămâni. Monarhul era tratat pentru probleme grave de sănătate, inclusiv pentru o afecțiune rară a sângelui.

Moartea sa marchează sfârșitul unei epoci pentru Norvegia. Harald a devenit rege în 1991 și a fost una dintre figurile centrale ale vieții publice norvegiene timp de peste trei decenii.

În ultimele zile, starea de sănătate a regelui Harald devenise extrem de gravă. Regina Sonja și prințul moștenitor Haakon și-au anulat angajamentele oficiale și au rămas alături de monarh la Spitalul Universitar din Oslo.

În fața Palatului Regal din Oslo, norvegienii au început să depună flori și să transmită mesaje de susținere familiei regale încă dinaintea anunțului privind decesul său.

Harald fusese internat pe 17 august. În ultimele zile, Palatul Regal anunțase că starea sa se deteriorase și că monarhul primea tratament pentru o infecție bacteriană în sânge.

Harald al V-lea a urcat pe tron la 17 ianuarie 1991, după moartea tatălui său, regele Olav al V-lea. A depus ulterior jurământul constituțional în Parlamentul norvegian și a devenit șeful ceremonial al statului.

Născut la 21 februarie 1937, la Skaugum, în apropiere de Oslo, Harald a fost primul prinț născut în Norvegia după mai bine de cinci secole. Copilăria sa a fost puternic marcată de cel de-Al Doilea Război Mondial și de invazia germană din 1940.

Familia regală a fost nevoită să părăsească țara în timpul ocupației, iar Harald și-a petrecut o parte din copilărie în exil, inclusiv în Statele Unite.

După război, s-a întors în Norvegia, și-a continuat studiile și pregătirea militară, iar ulterior a studiat la Balliol College din cadrul Universității Oxford.

Unul dintre cele mai importante momente din viața personală a lui Harald a fost relația sa cu Sonja Haraldsen.

La acea vreme, alegerea unei persoane fără origine regală pentru căsătorie era privită cu rezerve în multe monarhii europene. Harald și Sonja au așteptat ani până să primească acordul pentru căsătorie.

În cele din urmă, cei doi s-au căsătorit la 29 august 1968, la Catedrala din Oslo.

Decizia a fost considerată un moment important în apropierea familiei regale de societatea norvegiană și a contribuit la modernizarea imaginii monarhiei.

Unul dintre cele mai dificile momente ale domniei lui Harald a venit după atacurile teroriste din 22 iulie 2011.

O bombă a explodat în Oslo, iar ulterior atacatorul Anders Behring Breivik a deschis focul asupra participanților la tabăra de tineret de pe insula Utøya. În total, 77 de persoane au fost ucise.

În zilele care au urmat, regele Harald a devenit una dintre vocile centrale ale apelurilor la unitate și solidaritate. Palatul Regal norvegian amintește și astăzi discursurile și prezența regelui în mijlocul comunităților afectate de tragedie.

Harald al V-lea a atras atenția și prin discursul susținut în 2016, când a vorbit despre diversitatea religioasă, etnică și sexuală din Norvegia.

În timpul domniei sale, monarhia norvegiană a devenit mai deschisă față de societate și mai adaptată schimbărilor din țară.

Regele era, de asemenea, un pasionat al sportului. A participat la competiții de yachting și a reprezentat Norvegia la Jocurile Olimpice. În 1987, echipajul său a devenit campion mondial, iar Harald a rămas implicat în navigație până la retragerea din competițiile sportive, în 2022.

Odată cu moartea regelui Harald al V-lea, fiul său, prințul moștenitor Haakon, devine noul suveran al Norvegiei. Haakon exercitase deja atribuțiile de regent în perioadele în care tatăl său nu și-a putut îndeplini obligațiile oficiale din cauza problemelor de sănătate.

Harald al V-lea lasă în urmă o domnie de 35 de ani și o familie formată din regina Sonja, fiica sa, prințesa Märtha Louise, fiul său Haakon și nepoții săi.

Moartea regelui deschide acum o nouă etapă pentru monarhia norvegiană, într-un moment în care atenția publică se îndreaptă spre noul suveran și viitorul familiei regale.