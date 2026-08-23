Starea de sănătate a regelui Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, s-a înrăutățit în ultimele zile, în timp ce suveranul se află internat la Spitalul Național din Oslo. Palatul Regal a anunțat că monarhul primește tratament pentru o infecție bacteriană a sângelui și că a avut un răspuns bun la antibiotice.

Harald al V-lea este internat de aproape o săptămână, după ce a fost afectat de complicații asociate unei anemii hemolitice. Această afecțiune determină distrugerea prematură a globulelor roșii și poate provoca simptome precum oboseală, paloare și dificultăți de respirație.

„Starea de sănătate a Majestății Sale Regele s-a agravat în decursul weekend-ului”, a transmis Palatul Regal norvegian într-un comunicat.

Potrivit aceleiași surse, suveranul urmează un tratament cu antibiotice pentru o infecție bacteriană localizată în sânge. Palatul Regal a precizat că regele a răspuns bine la tratament.

Harald a fost internat lunea trecută, după apariția unei retenții de apă asociate tratamentului cu cortizon. Palatul Regal anunțase atunci că monarhul va intra în concediu medical pentru două săptămâni.

În această perioadă, atribuțiile sale sunt preluate de prințul moștenitor Haakon, care asigură regența.

Regele Harald al V-lea a urcat pe tronul Norvegiei în 1991. În ultimii ani, monarhul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar programul său oficial a fost redus.

Suveranul a avut nevoie inclusiv de implantarea unui stimulator cardiac. În ciuda problemelor medicale, Harald a respins în mod repetat posibilitatea unei abdicări, invocând jurământul pe viață depus în fața Parlamentului.

În februarie, în timpul unei vacanțe în Spania alături de regina Sonja, Harald a fost internat în Tenerife după ce a suferit o infecție și s-a confruntat cu deshidratarea.

Regina Sonja, care are tot 89 de ani, a fost la rândul ei internată pentru scurt timp în luna mai. Ea suferă de fibrilație și insuficiență cardiacă.

Familia regală norvegiană s-a confruntat în ultimele luni și cu alte situații dificile.

Prințesa moștenitoare Mette-Marit, soția prințului Haakon, a fost vizată după publicarea, la sfârșitul lunii ianuarie, a unor documente în Statele Unite. Acestea au dezvăluit corespondența sa frecventă și, în unele cazuri, cu caracter intim, cu miliardarul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat în 2019. Corespondența menționată datează din perioada 2011-2014.

Mette-Marit s-a confruntat și cu problemele judiciare ale fiului său, Marius Borg, în vârstă de 29 de ani, născut în urma unei relații anterioare. Acesta a fost condamnat în iunie la patru ani de închisoare cu executare pentru două violuri și alte 32 de capete de acuzare, între care acuzații privind acte de violență împotriva unei foste partenere. Sentința a fost contestată prin recurs.

Prințesa moștenitoare, în vârstă de 52 de ani, suferă la rândul său de o afecțiune pulmonară ireversibilă și a fost supusă unui transplant pulmonar în luna iulie.