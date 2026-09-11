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O nouă pierdere pentru familia regală din Norvegia. A murit la două zile după înmormântarea regelui

O nouă pierdere pentru familia regală din Norvegia. A murit la două zile după înmormântarea regeluiPrințesa Astrid a Norvegiei. Sursă foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Familia regală din Norvegia trece printr-o nouă perioadă de doliu. Prințesa Astrid a murit vineri, la vârsta de 94 de ani, la exact două săptămâni după fratele său, regele Harald al V-lea. Cu numai două zile înainte de deces, aceasta participase, într-un scaun cu rotile, la funeraliile de stat ale monarhului, informează Reuters.

Prințesa Astrid a Norvegiei a încetat din viață vineri, la vârsta de 94 de ani. Moartea sa a venit la numai două săptămâni după cea a fratelui său, regele Harald al V-lea, și la două zile după ceremonia funerară organizată pentru acesta.

Prințesa a fost prezentă la funeraliile de stat ale regelui și a fost văzută atunci într-un scaun cu rotile. Cu câteva zile înainte de ceremonie, Palatul Regal publicase și fotografii în care Astrid apărea singură lângă sicriul fratelui său, aflat în capela palatului.

Cine a fost prințesa care a murit la 94 de ani

Prințesa Astrid s-a născut la 12 februarie 1932 și a fost una dintre membrele importante ale familiei regale din Norvegia.

Ea a fost cea de-a doua fiică a regelui Olav al V-lea și a prințesei Märtha a Suediei. Astrid a fost sora mai mare a regelui Harald al V-lea și mătușa actualului monarh al Norvegiei, regele Haakon al VIII-lea. Prin moartea sa dispare ultimul copil supraviețuitor al fostului rege Olav al V-lea.

Prințesa a avut un rol important în reprezentarea familiei regale încă de la o vârstă fragedă. După moartea prematură a mamei sale, în 1954, Astrid a preluat, la numai 22 de ani, rolul neoficial de primă doamnă a Norvegiei.

În anii următori, ea l-a însoțit pe bunicul său, regele Haakon al VII-lea, iar ulterior pe tatăl său, la vizite oficiale, dineuri de stat și alte evenimente de reprezentare. A continuat să îndeplinească aceste atribuții până în 1968, când fratele său Harald s-a căsătorit cu Sonja Haraldsen.

Prințesa Astrid a Norvegiei

Prințesa Astrid a Norvegiei. Sursă foto: Instagram

A petrecut cinci ani în exil după invazia Norvegiei

Viața prințesei Astrid a fost marcată și de perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. În 1940, după invazia nazistă a Norvegiei, a fost nevoită să părăsească țara împreună cu mama și frații săi.

Familia a petrecut următorii cinci ani în exil, la Washington.

În 1961, Astrid s-a căsătorit cu Johan Martin Ferner, campion olimpic la navigație. Pentru că alesul său era un cetățean de rând, tatăl prințesei a stabilit ca titlul oficial al acesteia să devină Prințesa Astrid, Mrs. Ferner.

Cei doi au avut împreună cinci copii. Johan Martin Ferner a murit în 2015.

A rămas implicată în viața publică din Norvegia

După căsătorie, prințesa Astrid a continuat să fie prezentă în viața publică și să sprijine mai multe organizații și cauze sociale. Ea a condus Fondul Memorial al Prințesei Moștenitoare Märtha și a acordat patronaj mai multor organizații, în special celor implicate în sprijinirea copiilor și tinerilor cu dislexie.

Prințesa s-a confruntat ea însăși cu această afecțiune. Activitatea sa publică s-a întins pe parcursul mai multor decenii, chiar și după ce nu a mai avut rolul de reprezentare pe care îl îndeplinise în tinerețe.

În 2002, guvernul norvegian i-a acordat o pensie de onoare, ca recunoaștere pentru deceniile în care a desfășurat activități publice în serviciul Norvegiei.

Moartea prințesei Astrid vine la numai două săptămâni după decesul regelui Harald al V-lea și la două zile după funeraliile de stat la care aceasta participase.

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