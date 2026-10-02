Viacheslav Volodin a fost reales pe 30 septembrie 2026 în funcția de președinte al Dumei de Stat a Rusiei, pentru al treilea mandat consecutiv, după ce candidatura sa a fost susținută de partidul Rusia Unită și de Vladimir Putin, potrivit Meduza. Din cele 442 de voturi exprimate la prima ședință a Dumei de a noua convocare, 406 au fost în favoarea lui Volodin, care conduce camera inferioară a Parlamentului rus din 2016.

Realegerea marchează un record pentru Duma de Stat: Volodin este primul președinte al camerei care obține trei mandate consecutive. Votul are loc după alegerile parlamentare din 18-20 septembrie, în urma cărora Rusia Unită a obținut 349 dintre cele 450 de mandate, potrivit rezultatelor oficiale citate de presa rusă și internațională.

Rolul lui Vladimir Putin în menținerea lui Volodin la conducerea Dumei a fost direct și public. Pe 28 septembrie, la o întâlnire cu liderii partidelor care au intrat în noua legislatură, Putin și-a exprimat sprijinul pentru candidatura lui Volodin. Ulterior, Rusia Unită l-a nominalizat oficial pentru funcția de președinte al Dumei.

Duma de Stat a confirmat oficial că nominalizarea lui Volodin de către Rusia Unită a fost susținută de președintele rus. La votul din 30 septembrie, singurul său contracandidat a fost Dmitri Novikov, deputat al Partidului Comunist, care a primit 36 de voturi.

Astfel, realegerea lui Volodin nu a fost doar rezultatul procedurii parlamentare interne. Sprijinul exprimat anterior de Putin a oferit un semnal politic clar în privința persoanei pe care Kremlinul o dorea în fruntea camerei inferioare.

La deschiderea noii legislaturi, Volodin a transmis deputaților un mesaj centrat pe ceea ce el a prezentat drept principalele riscuri pentru Rusia.

Potrivit relatării Meduza și discursului publicat de Duma, Volodin a afirmat că Rusia nu poate fi învinsă din exterior și că problemele țării apar din interior, prin conflicte, „trădarea elitelor” și slăbirea autorității statului. El le-a cerut parlamentarilor să tragă concluzii din istorie și a adăugat: „Nu trebuie să ne pierdem țara”.

Declarațiile se înscriu în discursul politic promovat de conducerea rusă, în care unitatea internă, autoritatea statului și rezistența în fața presiunilor externe ocupă un loc central.

Volodin conduce Duma din 2016, când a preluat funcția de la Serghei Narîșkin. El a condus atât cea de-a șaptea, cât și cea de-a opta convocare a camerei inferioare.

Prin realegerea din septembrie 2026, Volodin a depășit recordul lui Boris Gryzlov, care a fost președintele Dumei în timpul celei de-a patra și celei de-a cincea convocări.

Volodin a câștigat și un mandat de deputat în alegerile recente, reprezentând un district uninominal din regiunea Saratov. Potrivit rezultatelor oficiale, el a obținut peste 82% dintre voturile din circumscripția sa.

Volodin și-a început cariera politică în regiunea Saratov și a intrat în politica federală la sfârșitul anilor '90. A devenit ulterior unul dintre politicienii importanți ai proiectului Rusia Unită, partidul care a devenit principala forță parlamentară a sistemului politic rus.

Un moment important al ascensiunii sale a fost perioada în care a lucrat în administrația prezidențială. În 2012, Volodin a devenit prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale, unde a avut responsabilități legate de politica internă. În 2016 a părăsit Kremlinul și a fost ales președinte al Dumei de Stat.

Relația sa cu Vladimir Putin este mai veche. Volodin a lucrat în guvernul condus de Putin și a avut un rol important în structurile politice ale Rusiei Unite și în proiectele electorale asociate președintelui rus.

Contextul actual este relevant și prin prisma poziției lui Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual lider al Rusiei Unite.

Meduza a relatat că, înaintea alegerilor din 2026, au existat discuții privind posibilitatea ca Medvedev să conducă lista federală a Rusiei Unite și să ajungă ulterior președinte al Dumei. Potrivit surselor anonime citate de publicație, Medvedev ar fi susținut această variantă, însă candidatura sa nu ar fi primit aprobarea lui Putin.

În cele din urmă, Medvedev nu a fost inclus pe lista federală a partidului, iar Rusia Unită l-a nominalizat pe Volodin pentru conducerea Dumei.

Meduza citează surse apropiate administrației prezidențiale și sistemului politic rus care interpretează menținerea lui Volodin în funcție prin relația sa cu Putin și prin capacitatea sa de a menține relații cu diferitele grupuri de influență din interiorul sistemului. Aceste explicații provin din surse anonime și reprezintă evaluările interlocutorilor publicației, nu o justificare oficială oferită de Kremlin.

Noua legislatură începe cu o majoritate foarte largă a Rusiei Unite. Potrivit rezultatelor oficiale, partidul a obținut 349 din cele 450 de mandate ale Dumei.

Meduza notează că analiști electorali independenți au contestat rezultatul și au acuzat existența unor fraude electorale extinse. Aceste acuzații sunt contestate în cadrul dezbaterilor privind alegerile ruse și trebuie atribuite celor care le-au formulat; ele nu reprezintă poziția oficială a autorităților electorale ruse.

În acest context, realegerea lui Volodin asigură continuitatea conducerii Dumei într-o legislatură în care Rusia Unită deține majoritatea mandatelor. Pentru Putin, sprijinirea publică a candidaturii sale a contribuit la confirmarea unei formule politice deja utilizate în ultimii zece ani: Volodin rămâne la conducerea camerei inferioare, în timp ce Kremlinul păstrează un rol central în stabilirea direcției politice a majorității parlamentare