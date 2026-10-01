O parte dintre moaștele Sfântului Dmitri Donskoi ar fi fost pierdute de armata rusă în timpul retragerii din apropierea orașului Lîman, în regiunea Donețk, după un atac asupra pozițiilor militare. Informația a apărut pe mai multe canale Telegram, însă Biserica Ortodoxă Rusă a respins relatările. Fragmentele din relicve fuseseră transportate pe frontul din Ucraina, după ce Vladimir Putin s-a rugat la acestea.

Potrivit canalului Telegram Z Alex Parker, citat de The Moscow Times, o parte dintre moaștele Sfântului Dmitri Donskoi ar fi fost pierdute în timpul retragerii trupelor ruse din zona orașului Lîman.

Canalul Telegram „Kremlin Tabakerka” susține că locul în care ofițerii ruși organizaseră o slujbă de rugăciune ar fi fost bombardat. În urma atacului, militarii ar fi fost nevoiți să părăsească în grabă pozițiile și să abandoneze fragmentele din relicve.

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse au negat informațiile apărute pe canalele Telegram, catalogându-le drept neadevărate.

„Este o ficțiune și, după cum putem presupune, este răspândită cu intenții anti-bisericești”, a declarat Vakhtang Kipșidze, vicepreședintele Departamentului sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media.

Relicvele Sfântului Dmitri Donskoi au ajuns în atenția publică în luna iulie, când restauratorii au deschis sarcofagul prințului medieval, aflat în Catedrala Arhanghelului Mihail din Kremlinul din Moscova. Dmitri Donskoi a rămas cunoscut pentru victoria obținută în 1380 împotriva armatei lui Mamai, în bătălia de pe Câmpul Kulikovo.

Ulterior, Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat că sfintele moaște ale prințului, canonizat în 1988, au fost „găsite” și a propus ca o parte dintre acestea să fie trimise pe frontul din Ucraina. Înainte de transportarea lor, Vladimir Putin s-a rugat la relicve.

Jurnalista Ksenia Luchenko, autoarea canalului „Orthodoxie și zombi”, a explicat că din rămășițele prințului au fost desprinse fragmente mici, care au fost așezate în racle speciale și transportate pe linia de contact.

Transportarea relicvelor pe frontul din Ucraina nu este un caz izolat. Anterior, armata rusă ar fi primit fragmente din relicvele Sfântului Nicolae Făcătorul de Minuni, ale sfinților Petru și Fevronia de Murom, ale Sfântului Luca al Crimeei și ale Matronei din Moscova. Pe front au fost duse și mai multe icoane.

Trimiterea obiectelor religioase către militari a fost prezentată de Biserica Ortodoxă Rusă ca o formă de sprijin spiritual pentru trupele implicate în război.

Relatările despre presupusa pierdere a relicvelor au apărut în contextul unor operațiuni militare ucrainene în regiunea Donețk. Forțele Armate ale Ucrainei ar fi lansat o ofensivă de amploare în zonă, descrisă drept cea mai mare operațiune de acest tip de la începutul invaziei ruse, în 2022.

Potrivit informațiilor prezentate despre operațiunea „Vivaldi”, armata ucraineană ar fi eliminat un cap de pod al forțelor ruse din apropierea orașului Lîman și ar fi împins înapoi unitățile care înaintau spre Sloviansk.

Estimările Rochan Consulting arată că forțele ucrainene ar fi recucerit aproximativ 240 de kilometri pătrați. De asemenea, Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3 Armată al Forțelor Armate ale Ucrainei, a susținut că 250 de militari ruși au fost capturați.

„Rușii s-au predat cu unități întregi, împreună cu ofițeri, piloți și artileriști”, a afirmat Bilețki.