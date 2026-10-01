Guvernul a aprobat o hotărâre privind aplicarea unor măsuri temporare de siguranţă pe piaţa de energie electrică de către Transelectrica. Decizia este valabilă până la data de 30 octombrie 2026 și a fost luată în contextul în care, pentru luna octombrie 2026, se estimează că consumul de energie electrică poate ajunge la valori de până la 8.000 MW la vârful de sarcină de seară, pe fondul scăderii temperaturilor, anunță news.ro.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., în calitate de operator de transport şi de sistem, are autoritatea de a acționa în cazul materializării unei situații de criză. Măsurile pot fi aplicate atunci când este ameninţată siguranţa fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor, a instalaţiilor sau integritatea Sistemului Electroenergetic Naţional.

Conform actului normativ, intervențiile vor fi realizate într-o ordine clară de prioritate. Prima etapă presupune creşterea rezervelor tehnologice de sisteme din unităţile de producţie care pot funcţiona pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora, după caz.

A doua măsură implică pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziţia Dispeceratului Energetic Naţional. Dacă aceste demersuri nu sunt suficiente, Transelectrica va trece la reducerea sau anularea capacităţii disponibile de interconexiune pe direcţia export, urmată de reducerea sau anularea schimburilor notificate pe direcţia export.

În ultimă instanță, este prevăzută limitarea în tranşe a consumului de energie electrică în condiţii stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică, pe tranşe, în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional.

Adoptarea acestor măsuri vine în urma unor analize complexe privind riscurile din perioada următoare. Pe lângă creșterea consumului la vârful de sarcină de seară, prognozele indică un deficit substanțial de precipitații și o nebulozitate ridicată, factori care reduc producția de energie hidroelectrică și fotovoltaică.

Totodată, prognoza debitului Dunării la intrarea în ţară nu oferă o perspectivă sigură de repornire a cel puţin unei unităţi la CNE Cernavodă în cursul lunii octombrie. Vulnerabilitatea principală a României constă în deficitul de producţie dispecerizabilă în orele de vârf, mai exact între intervalul 18:00 – 22:00, dar și în limitarea posibilităţilor de import din cauza unei crize regionale de energie.

Tensiunile energetice din România se suprapun peste un context european complicat. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a preţurilor la energie, provocată de perturbările de pe pieţele petrolului şi gazelor în urma războiului cu Iranul, iar statele membre ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului de gaze naturale şi electricitate, transmite Reuters, citând o scrisoare a comisarului european pentru Energie, Dan Jorgensen.

Deși continentul nu înregistrează în prezent penurii de aprovizionare, creșterea prețurilor pune o presiune uriașă pe țările care încearcă să își umple depozitele de gaze înainte de sosirea sezonului rece, când consumul pentru încălzire atinge cote maxime.

În prezent, depozitele de gaze din UE sunt pline în proporţie de aproximativ 70%, cu 12 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe.

Jorgensen a afirmat că UE este mai bine pregătită decât în iarna anului 2021, când Rusia a redus livrările de gaze către Europa, datorită capacităţii mai mari de import de gaze naturale lichefiate, dezvoltării energiei regenerabile şi reducerii consumului de gaze. Cu toate acestea, comisarul european a cerut guvernelor să intensifice pregătirile pentru iarnă.