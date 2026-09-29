Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în estul, sud-estul și centrul României în prima săptămână a intervalului 28 septembrie – 26 octombrie, potrivit estimărilor meteorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Spre finalul perioadei, valorile termice sunt prognozate să urce peste mediile obișnuite în cea mai mare parte a țării.

Pentru începutul intervalului este estimată și o perioadă cu precipitații sub normalul climatologic în toate regiunile, cu un deficit mai pronunțat în vest, nord și centru.

Prognoza pentru patru săptămâni indică apoi o revenire treptată a regimului pluviometric spre valorile obișnuite pentru luna octombrie.

În săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în regiunile estice, sud-estice și centrale ale României.

Cea mai importantă abatere negativă este estimată în sud-est, unde valorile termice medii se vor situa sub cele specifice perioadei. În celelalte regiuni, temperaturile sunt prognozate să fie apropiate de mediile climatologice.

În aceeași săptămână, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări. Potrivit ANM, cele mai mari diferențe față de valorile normale sunt așteptate în regiunile vestice, nordice și centrale.

În a doua săptămână a prognozei, între 5 și 12 octombrie, distribuția temperaturilor va fi diferită de la o regiune la alta.

În vestul și sud-vestul țării, temperaturile medii sunt estimate să fie ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. În sud-est, în schimb, valorile termice vor rămâne ușor sub mediile obișnuite.

În restul teritoriului, temperaturile ar urma să fie apropiate de cele specifice perioadei.

Regimul pluviometric va rămâne ușor deficitar în cea mai mare parte a României. Astfel, nici în această etapă prognoza nu indică o revenire generalizată a cantităților de precipitații la nivelul normal.

Pentru săptămâna 12 – 19 octombrie, ANM estimează o schimbare treptată a regimului termic.

Temperaturile medii vor fi ușor peste cele normale în jumătatea vestică a României. În celelalte regiuni, valorile termice sunt prognozate să se mențină în jurul mediilor caracteristice perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, situația se apropie de normal. Cantitățile de apă sunt estimate să fie, în general, apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă în întreaga țară.

În ultima săptămână analizată, 19 – 26 octombrie, temperaturile medii sunt prognozate să fie ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării.

Sud-estul României va face excepție, cu valori termice estimate în jurul mediilor specifice perioadei. Tendința generală este însă de menținere a unor temperaturi peste normal în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal în cea mai mare parte a teritoriului, potrivit estimărilor ANM.

Estimarea pentru următoarele patru săptămâni indică, astfel, o evoluție în două etape. Prima parte a intervalului vine cu temperaturi mai scăzute în special în est, sud-est și centru și cu un deficit de precipitații la nivel național.

Pe parcursul lunii octombrie, diferențele regionale se atenuează, iar în jumătatea vestică apar valori termice ușor peste cele normale. Spre sfârșitul perioadei, această tendință se extinde asupra celei mai mari părți a țării.

ANM subliniază că estimările meteorologice pentru patru săptămâni oferă tendințe privind evoluția temperaturilor și precipitațiilor și nu pot indica fenomenele meteorologice de scurtă durată sau evoluțiile locale cu precizie. Pentru prognoze detaliate pe termen scurt, instituția publică actualizări distincte.