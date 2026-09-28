Vremea se încălzește în România în ultimele zile din septembrie, iar temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade Celsius în vest, Banat și sud-vestul Olteniei, potrivit directorului Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. În același timp, în sud-estul țării, meteorologii urmăresc intensificările vântului, unde rafalele pot ajunge la 70 km/h.

Schimbarea vremii este asociată cu influența unei mase de aer cald, de origine tropicală, aflată la periferia teritoriului României. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în partea de vest și sud-vest, în timp ce în estul Transilvaniei nopțile rămân reci. La munte, temperaturile negative se mențin la altitudini mari, unde există deja un strat de zăpadă.

Încălzirea se resimte în cea mai mare parte a țării, însă diferențele regionale rămân importante. Potrivit Elenei Mateescu, începutul săptămânii este caracterizat de valori termice mai ridicate în vest, în Banat și în sud-vestul Olteniei.

„Din punct de vedere termic, deja observăm temperaturi ușor în creștere. Debutul săptămânii va fi caracterizat, mai ales în partea de vest, în Banat și în partea de sud-vest a Olteniei, de temperaturi apropiate de 24-25°C”, a declarat directorul ANM pentru Digi24.

Valorile sunt ridicate pentru finalul lunii septembrie, după perioada mai rece traversată de România. Datele publicate de ANM arată însă că diferențele dintre regiuni sunt semnificative, mai ales între zonele joase din vest și sud și regiunile montane sau depresionare.

În timp ce temperaturile cresc, vântul devine principalul fenomen meteorologic urmărit în următoarele zile. Sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea sunt zonele în care intensificările pot fi mai puternice.

„Elementul meteorologic de interes în următoarele zile, conform și informării meteorologice și a codului galben valabil pentru partea de sud-est a țării, va fi vântul”, a precizat Elena Mateescu.

În aceste regiuni, rafalele pot ajunge la 50-70 km/h. În alte zone ale țării sunt așteptate intensificări ale vântului, însă cu viteze mai reduse, de aproximativ 40-50 km/h. Situația este urmărită de ANM prin avertizările meteorologice emise pentru intervalele în care fenomenul poate deveni relevant.

Creșterea temperaturilor nu se va limita la valorile diurne. Minimele nocturne urmează să crească treptat în următoarea perioadă, însă nopțile vor rămâne reci în anumite regiuni.

În estul Transilvaniei, temperaturile pot coborî în continuare până în jurul valorii de 2 grade Celsius. În schimb, pe litoral, minimele din zilele următoare pot ajunge la aproximativ 15 grade Celsius, potrivit prognozei prezentate de directorul ANM.

Diferențele termice dintre zi și noapte rămân, astfel, importante în anumite zone, chiar dacă tendința generală este de încălzire.

Încălzirea vremii reduce probabilitatea unor noi episoade de ninsoare la altitudini mari în următoarele zile. Totuși, temperaturile negative se mențin în zona montană înaltă, iar stratul de zăpadă deja format poate persista.

La Bâlea Lac și la Vârful Omu, stratul de zăpadă menționat de Elena Mateescu era de aproximativ 3-5 centimetri. La aceste altitudini, temperaturile rămân negative, ceea ce favorizează menținerea zăpezii existente.

Prin urmare, încălzirea resimțită în zonele joase nu înseamnă dispariția condițiilor de iarnă de la cele mai mari altitudini.

Potrivit explicațiilor oferite de directorul ANM, România se află la periferia unei mase de aer cald de origine tropicală, iar poziționarea acesteia favorizează temperaturi mai ridicate în special în vestul și sud-vestul țării.

„Ne aflăm la periferia acestei mase de aer cald, de origine tropicală. De aceea, în partea de vest-sud-vest a țării vom înregistra în următoarele zile cele mai ridicate valori de temperaturi și în zona țării noastre, mai ridicate pentru un final de lună septembrie”, a explicat Elena Mateescu.

Directorul ANM a precizat că influența aerului cald s-ar putea menține și la începutul lunii octombrie, cu cele mai ridicate valori tot în partea de vest a țării. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde însă de dinamica maselor de aer și de circulația atmosferică din perioada următoare.