Prognoza meteo pentru luni, 28 septembrie, arată o ușoară încălzire în mare parte din țară, cu temperaturi care vor ajunge la 26 de grade în Banat și Oltenia. Potrivit ANM, în estul Transilvaniei, maximele se vor opri însă la aproximativ 17 grade. Ploile slabe vor apărea în Dobrogea, la munte și izolat în Moldova și Muntenia, iar în sud-est vântul va avea intensificări de până la 55 km/h.

Cele mai puternice rafale sunt așteptate în zona Carpaților de Curbură, unde viteza vântului va putea ajunge la 75 km/h.

În vestul și nord-vestul României, temperaturile din timpul zilei vor fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil și va deveni mai mult senin în prima parte a zilei și în cursul nopții.

În centrul, sudul și estul țării, temperaturile vor rămâne apropiate de mediile climatologice specifice finalului de septembrie.

Vor exista înnorări temporare, iar ploile slabe vor apărea local în Dobrogea, pe alocuri în zonele montane și izolat în Moldova și Muntenia. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 1 până la 5 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, însă în sud-estul țării vor exista intensificări. În jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, rafalele vor atinge în general viteze de 45-55 km/h.

Vântul va fi mai puternic pe parcursul zilei în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța. În Carpații de Curbură, rafalele vor putea ajunge la 55-75 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde maximele vor fi de aproximativ 17 grade. La polul opus, în Banat și Oltenia, temperaturile vor urca până la 26 de grade.

Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 3 grade în Maramureș, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii de 16 grade. Dimineața și noaptea, ceața va apărea izolat.

În București, regimul termic va rămâne apropiat de cel normal pentru această perioadă. În cursul nopții, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 9-11 grade.

Pe parcursul zilei de luni vor apărea înnorări temporare, iar mai ales noaptea sunt posibile ploi slabe, cu cantități de apă în jurul valorii de 1 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în timpul zilei, cu rafale de 40-45 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la 22-23 de grade, iar minima se va situa între 10 și 12 grade.

La munte, prognoza meteo indică înnorări temporare și ploi slabe pe alocuri.

Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 1 și 5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat în general, dar în Carpații de Curbură sunt așteptate intensificări importante, cu rafale de 55-75 km/h.

Temperaturile nu vor avea variații semnificative față de ziua precedentă.