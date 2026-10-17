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Cod roșu de vreme rea la Istanbul. MAE avertizează românii care călătoresc în Turcia

Cod roșu de vreme rea la Istanbul. MAE avertizează românii care călătoresc în TurciaSursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a avertizat românii care se află în Istanbul sau intenționează să călătorească în această regiune a Turciei că a fost emis un cod roșu de vreme rea pentru 17 și 18 octombrie. Ploile torențiale și vântul puternic pot afecta zborurile, traficul rutier și transportul public.

Ploi torențiale și posibile perturbări ale zborurilor

Atenționarea a fost emisă de Autoritatea de Management a Dezastrelor și Urgențelor din Turcia. Potrivit MAE, fenomenele meteorologice prognozate pot provoca inundații, alunecări de teren, blocaje rutiere și întreruperi temporare ale transportului în comun.

De asemenea, sunt posibile perturbări ale traficului aerian pe cele două aeroporturi din Istanbul.

„MAE sfătuiește cetățenii români interesați să urmărească instrucțiunile autorităților turce și să evite deplasările neesențiale în zona metropolitană Istanbul în perioada menționată”, a transmis instituția.

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Recomandări pentru pasagerii cu zboruri spre Istanbul

MAE le recomandă pasagerilor care au zboruri programate spre Istanbul să verifice în prealabil situația curselor, fie prin intermediul companiilor aeriene, fie pe site-urile oficiale ale aeroporturilor.

Informațiile despre plecări pot fi consultate aici:

Aeroportul Internațional Istanbul: https://www.istairport.com/en/flights/flight-info/departure-flights?locale=en

Aeroportul Internațional Sabiha Gökçen: https://www.sabihagokcen.aero/passengers-and-visitors/flight-info/flight-details.fid(2089975).d(0).i(1)

Telefoane utile pentru românii aflați în Turcia

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul Consulatului General al României la Istanbul: +90 212 358 0516. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, este disponibil și telefonul de urgență al consulatului: +90 533 542 0695.

MAE recomandă consultarea site-urilor https://istanbul.mae.ro/ și https://www.mae.ro/. Românii care călătoresc în străinătate pot folosi și aplicația „Călătorește informat”, disponibilă în Google Play și App Store, pentru informații și sfaturi de călătorie.

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