Republica Moldova. Construirea unei catedrale mitropolitane românești la Chișinău și lansarea unor proiecte sociale după modelul celor dezvoltate de Casa Regală a României. Acestea au fost principalele teme abordate de Principele Radu și Mitropolitul Basarabiei, Antonie. Întrevederea a avut loc luni seară, 23 noiembrie, la Reședința Mitropolitană din Capitală. Principele Radu a fost însoțit de ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu.

Unul dintre subiectele discutate a fost perspectiva construirii unei catedrale mitropolitane românești în Capitală. Proiectul este văzut ca un pas important pentru consolidarea prezenței Mitropoliei Basarabiei în viața spirituală a orașului.

În cadrul discuțiilor, Principele Radu s-a interesat de posibilitățile de realizare a acestei construcții. De asemenea și de rolul instituțiilor care contribuie la păstrarea patrimoniului spiritual și cultural.

„Dialogul a evidențiat necesitatea ca dezvoltarea societății și recuperarea libertății de afirmare a identității să fie însoțite de consolidarea instituțiilor care păstrează și transmit această moștenire”, potrivit unui comunicat de presă al Mitropoliei.

O altă propunere discutată la întrevedere se referă la lansarea în Republica Moldova a unui proiect inspirat de inițiativa „Centre Generații”, dezvoltată de Fundația Regală Margareta a României.

Programul urmărește apropierea persoanelor din diferite generații și oferirea de sprijin celor care se confruntă cu probleme sociale. Printre beneficiari se numără copiii vulnerabili, persoanele în vârstă și familiile aflate în situații dificile.

Mitropolitul Antonie a propus ca, pentru dezvoltarea unui asemenea proiect la Chișinău, să fie utilizate experiența și infrastructura socială de care dispune Mitropolia Basarabiei.

Cei doi au discutat și despre contribuția Bisericii și a Familiei Regale la păstrarea credinței, a memoriei istorice și a identității românești. De asemenea, a fost abordată importanța sprijinirii comunităților românești de pe ambele maluri ale Prutului.

Întâlnirea a readus în atenție și colaborarea dintre Familia Regală și instituțiile sociale ale Mitropoliei Basarabiei. Un exemplu este vizita efectuată în octombrie 2013 de Majestatea Sa Margareta, pe atunci Principesă Moștenitoare, la Centrul Maternal „În brațele mamei”, administrat de Misiunea Socială „Diaconia”. Atunci, aceasta a cunoscut activitatea centrului și ajutorul oferit mamelor și copiilor aflați în dificultate.

Relațiile Familiei Regale cu viața bisericească din Basarabia au rădăcini și mai vechi. La 2 iunie 1935, Regele Carol al II-lea și Marele Voievod Mihai au participat la sfințirea Catedralei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Bălți. Lăcașul, ctitorit de Episcopul Visarion Puiu, a devenit un reper al afirmării bisericești și culturale românești în perioada interbelică.

În cadrul întrevederii, Mitropolitul Antonie a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile din România și Republica Moldova. A fost evidențiată și necesitatea sprijinirii românilor care trăiesc în afara granițelor României, inclusiv a comunităților din nordul Bucovinei.

„Părintele Mitropolit a reafirmat orientarea românească și, implicit, europeană a societății basarabene, subliniind importanța cooperării dintre instituțiile de pe ambele maluri ale Prutului care susțin demnitatea, educația și libertatea comunităților. Au fost amintite și preocupările Mitropoliei Basarabiei pentru sprijinirea românilor din nordul Bucovinei, ca parte a unei solidarități care îi cuprinde pe cei ce își păstrează limba și credința în afara granițelor României”, se arată în comunicat.

La finalul întrevederii, Mitropolitul Antonie i-a oferit Principelui Radu o icoană a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Darul simbolic reprezintă o mărturie a tradițiilor și valorilor spirituale comune românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

„Vizita a reafirmat că păstrarea identității și grija față de oameni sunt responsabilități care se întăresc reciproc. Pentru Mitropolia Basarabiei, apropierea de Casa Regală înseamnă atât cinstirea unei istorii comune. De asemenea și deschiderea unor noi posibilități de a sluji împreună comunitățile românești, cu atenție deosebită față de cei mai vulnerabili membri ai lor”, se mai arată în comunicatul Mitropoliei Basarabiei.

Tot pe 23 noiembrie, la Chișinău a fost lansată o monedă comemorativă dedicată împlinirii a 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României. Ceremonia a fost organizată de Banca Națională a Moldovei la Parlamentul Republicii Moldova, în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și a Principelui Radu.

Moneda este realizată din argint și are o valoare nominală de 100 de lei. BNM a emis doar 1.000 de exemplare. Piesa face parte din seria numismatică „Evenimente istorice”, iar designul grafic a fost realizat de Monetăria Statului din România.

Fiecare exemplar este protejat într-o capsulă transparentă din metacrilat și este prezentat într-o cutie specială. Moneda este însoțită de un certificat de autenticitate, semnat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu.

Documentul include și un cod QR. Prin scanarea acestuia, colecționarii și persoanele interesate pot consulta informațiile despre caracteristicile monedei, publicate pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei.