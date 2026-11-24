Republica Moldova. Familiile cu venituri mici vor putea primi, în sezonul rece 2026–2027, ajutoare lunare pentru plata energiei cuprinse între 500 și 1.000 de lei (aproximativ 25–50 de euro). Suma va fi stabilită în funcție de sursa de încălzire, veniturile familiei. De asemenea și numărul persoanelor care locuiesc în gospodărie.

Cele mai mari compensații, de până la 1.000 de lei (circa 50 de euro) pe lună, sunt prevăzute pentru gospodăriile care utilizează gaze naturale sau energie termică. Familiile care se încălzesc cu energie electrică, lemne, cărbune ori peleți vor putea primi cel mult 800 de lei (aproximativ 40 de euro) lunar. Indiferent de sursa de încălzire, compensația minimă va fi de 500 de lei (circa 25 de euro).

Mecanismul de stabilire a compensațiilor pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027 este inclus într-un proiect de hotărâre de Guvern, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul stabilește modul de calcul al ajutorului și criteriile în baza cărora vor fi determinate sumele acordate fiecărei gospodării.

Potrivit estimărilor ministerului, între 660.000 și 670.000 de gospodării ar putea beneficia de sprijin în această iarnă. Bugetul necesar este de aproximativ 2,7 miliarde de lei (circa 134,15 milioane de euro).

Autoritățile justifică necesitatea acordării compensațiilor prin majorarea tarifelor la resursele energetice. Din octombrie, consumatorii achită 26,14 lei pentru un metru cub de gaze naturale, față de 20,30 lei anterior.

Și energia termică s-a scumpit. Tariful a ajuns la 3.277 de lei pentru o gigacalorie, comparativ cu 2.020 de lei anterior.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, creșterea costurilor pentru încălzire poate afecta în special familiile cu venituri mici. Acestea riscă să acumuleze datorii pentru serviciile energetice. Totodată să rămână cu mai puțini bani pentru alte cheltuieli necesare.

Valoarea compensației nu va fi aceeași pentru toate familiile. Autoritățile vor lua în calcul veniturile totale ale gospodăriei, numărul membrilor, mediul de reședință și existența unor persoane cu dizabilități severe.

Pentru stabilirea sumei, va fi comparat venitul lunar al familiei cu minimul de cheltuieli calculat în funcție de componența gospodăriei. Familiile ale căror venituri nu depășesc 80% din minimul de cheltuieli vor putea primi compensația maximă. Aceasta va fi de 1.000 de lei (49,69 euro) pentru gospodăriile care folosesc gaze naturale sau energie termică. De asemenea 800 de lei (39,75 euro) pentru cele care utilizează energie electrică.

În cazul gospodăriilor încălzite cu lemne sau alți combustibili solizi, ajutorul va ajunge la 800 de lei (aproape 40 de euro), dacă veniturile totale nu depășesc minimul de cheltuieli stabilit.

Pentru familiile ale căror venituri sunt mai mari de 80% din minimul de cheltuieli, dar nu depășesc acest prag, compensația va fi calculată în funcție de diferența dintre veniturile gospodăriei și suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor de bază.

În aceste situații, autoritățile vor aplica cote diferite de compensare din costul normat al energiei: 40% pentru gaze naturale, 45% pentru energia termică și 20% pentru energia electrică și combustibilii solizi.

Pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027, Ministerul Muncii estimează cheltuieli totale de aproximativ 2,7 miliarde de lei (134,15 milioane de euro). Numărul beneficiarilor ar urma să fie cuprins între 660.000 și 670.000 de gospodării.

Cheltuielile lunare sunt estimate la aproximativ 540 de milioane de lei (26,83 milioane de euro). În medie, o gospodărie ar urma să primească aproximativ 810 lei (40,24 euro) lunar, ceea ce înseamnă circa 4.060 de lei (201,72 euro) pentru întregul sezon rece.