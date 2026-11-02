Republica Moldova. Cetățenii din Republica Moldova se pot înscrie, îdin data de 2 noiembrie, în programul guvernamental „Ajutor la Contor”, pentru a beneficia de compensații la energie în sezonul rece 2026–2027. Sumele vor fi stabilite individual, în funcție de gradul de vulnerabilitate energetică și de caracteristicile fiecărei gospodării. Consumatorii de gaze naturale și energie termică vor putea primi între 500 și 1.000 de lei. Pentru gospodăriile care folosesc energie electrică sau combustibil solid, compensațiile vor varia între 500 și 800 de lei.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat, în cadrul conferinței de presă organizate cu ocazia lansării programului, că toate pregătirile pentru sezonul rece au fost finalizate. Mecanismul de înregistrare este deja funcțional. Potrivit ministrei, Guvernul va continua să sprijine familiile care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor la energie.

Pentru a solicita compensația, cetățenii trebuie să completeze formularul disponibil pe platforma guvernamentală compensatii.gov.md. În lunile următoare, înscrierile se vor desfășura în fiecare lună, între zilele de 1 și 25. Ajutorul va fi calculat începând cu luna în care a fost înregistrată cererea.

Persoanele care nu au acces la internet sau nu se descurcă la completarea formularului vor putea cere sprijinul asistenților sociali. Peste 1.300 de angajați din sistemul de asistență socială vor oferi ajutor cetățenilor pentru înregistrare.

Pentru completarea cererii sunt necesare datele de identitate ale tuturor membrilor gospodăriei, informațiile din facturile la energie și veniturile lunare ale fiecăruia pentru perioada aprilie–septembrie 2026. În funcție de situație, solicitanții vor trebui să declare și valoarea creditului ipotecar, numărul cadastral al locuinței, precum și codul IBAN personal, dacă doresc ca banii să fie transferați în cont.

După depunerea cererilor, autoritățile vor verifica dacă gospodăriile întrunesc condițiile de eligibilitate și vor stabili valoarea compensației pentru fiecare solicitant. Prima etapă presupune aplicarea a cinci criterii de excludere. Acestea au rolul de a identifica situațiile în care gospodăriile nu se califică pentru sprijinul financiar.

Un prim criteriu ține de valoarea cumulată a bunurilor imobile deținute de membrii gospodăriei. Aceasta nu trebuie să depășească un milion de lei. Verificările vor fi făcute prin consultarea Registrului bunurilor imobile. În calcul vor intra atât proprietățile deținute integral, cât și cotele-părți care aparțin fiecărui membru al gospodăriei.

Un alt criteriu vizează veniturile din dividende. Pentru a putea beneficia de compensații, veniturile cumulate din această categorie nu trebuie să fie mai mari de 150.000 de lei în anul 2025. În același timp, veniturile obținute din dobânzi în perioada respectivă nu trebuie să depășească 4.000 de lei.

Autoritățile vor analiza și cheltuielile gospodăriilor pentru încălzire în sezonul rece precedent. Potrivit ministrei, costul mediu lunar al încălzirii trebuie să fie mai mic decât valoarea echivalentă a 350 de metri cubi de gaze naturale.

În acest sezon a fost introdus și un criteriu nou, care se referă la automobilele aflate în proprietatea membrilor gospodăriei. Familiile care dețin o mașină cu o vechime de cel mult trei ani nu vor putea primi compensații.

„Aceste criterii reprezintă prima etapă de verificare și au rolul de a identifica situațiile care nu se încadrează în condițiile stabilite pentru acordarea sprijinului”, a explicat Natalia Plugaru.

Gospodăriile care nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de excludere vor fi supuse unei evaluări mai detaliate. Aceasta va fi realizată prin Sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică”, care permite verificarea și corelarea datelor din mai multe registre publice și instituționale. Scopul este de a stabili situația financiară și necesitățile fiecărei familii.

Printre instituțiile ale căror baze de date vor fi consultate se numără Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și Agenția Servicii Publice. Vor fi verificate salariile, pensiile, indemnizațiile și alte surse de venit. În această categorie intră și veniturile din locațiune sau cele obținute din utilizarea drepturilor de autor.

Sistemul va prelua și informații de la furnizorii de energie, inclusiv date despre consum și eventuale deconectări. De la instituțiile bancare vor fi obținute informații despre creditele ipotecare. Totodată, vor fi consultate datele instituțiilor de învățământ superior și ale Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, pentru a verifica dacă în gospodărie sunt studenți sau persoane cu dizabilități.

Potrivit criteriilor prezentate de autorități, nu vor fi eligibile gospodăriile care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

Membrii gospodăriei dețin proprietăți imobiliare sau cote-părți în imobile a căror valoare cadastrală cumulată depășește un milion de lei. Vor fi luate în calcul valorile cadastrale înregistrate înainte de reevaluarea din acest an.

Veniturile cumulate din dividende obținute în 2025 au fost de cel puțin 150.000 de lei. Veniturile cumulate din dobânzi bancare pentru anul 2025 au depășit 4.000 de lei. Cheltuielile medii lunare pentru încălzire din sezonul rece precedent au fost egale sau mai mari decât costul echivalentului a 350 de metri cubi de gaze naturale. Unul dintre membrii gospodăriei deține un automobil cu o vechime de cel mult trei ani.

Persoanele care solicită compensații trebuie să introducă în formular numele, prenumele și IDNP-urile tuturor membrilor gospodăriei. Sunt necesare și informațiile din facturile la energie, precum și datele despre veniturile lunare ale fiecărui membru pentru perioada aprilie–septembrie 2026.

În funcție de situația familiei, formularul va include și valoarea creditului ipotecar, precum și numărul cadastral al imobilului. Solicitanții care vor să primească banii direct în contul bancar personal trebuie să indice și codul IBAN.

Există și categorii de solicitanți pentru care cererea nu poate fi depusă individual, ci trebuie completată cu ajutorul unui asistent social sau al unui specialist CUPS.

Această procedură este obligatorie în următoarele cazuri:

Gospodăria utilizează combustibil solid pentru încălzire și nu a primit compensații la căldură sub formă de bani în ultimele două sezoane reci. Solicitantul nu deține IDNP și are un buletin provizoriu. Mai multe gospodării folosesc același contor. Gospodăria nu este conectată la rețeaua de energie electrică.

Pentru ultimele două situații este necesară și efectuarea unei anchete sociale, în baza căreia va fi validată cererea. Natalia Plugaru a precizat că peste 1.300 de asistenți sociali au fost instruiți pentru a-i ajuta pe cetățeni să se înregistreze în program.

Verificarea solicitărilor pentru luna noiembrie va începe după încheierea perioadei de înscriere. Solicitanții vor putea afla dacă sunt eligibili și ce valoare a compensației le-a fost stabilită în cabinetul personal de pe platformă sau prin intermediul asistentului social. Rezultatele sunt așteptate în jurul mijlocului lunii decembrie.

Banii vor putea fi ridicați de la oficiile poștale sau transferați în contul bancar personal, dacă solicitantul a indicat codul IBAN în formular. În cazul persoanelor care beneficiază și de alte plăți de la Casa Națională de Asigurări Sociale, compensația va putea fi virată în contul la care este asociat cardul social.

Pe lângă ajutorul financiar, gospodăriile beneficiare vor avea și protecție împotriva deconectării de la serviciile comunale în perioada rece.

„Gospodăriile beneficiare de compensații nu vor putea fi deconectate de la serviciile comunale pe durata sezonului rece, adică noiembrie-martie, cu condiția să achite cel puțin 50% din valoarea facturii”, a precizat Natalia Plugaru.

Ministerul Muncii estimează că între 660.000 și 670.000 de gospodării vor primi sprijin financiar în sezonul rece 2026–2027. Pentru plata compensațiilor este necesar un buget cuprins între 2,6 și 2,7 miliarde de lei.

Natalia Plugaru a declarat că 500 de milioane de lei au fost deja prevăzute în bugetul de stat pentru acest program. În paralel, autoritățile poartă negocieri cu partenerii externi și donatorii pentru a obține finanțare suplimentară.