Bugetul României pentru 2027 va fi pregătit după noi reguli. Ministerul Finanțelor a publicat în transparență decizională, un proiect de ordonanță de urgență care modifică modul de elaborare a bugetului pentru anul 2027. Instituțiile publice vor transmite solicitările de finanțare prin intermediul platformei digitale eBuget_NG și vor trebui să justifice necesarul de fonduri, obiectivele pentru care cer bani și rezultatele pe care intenționează să le obțină. Proiectul prevede și modificarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.

Proiectul de ordonanță de urgență stabilește cadrul legal pentru utilizarea sistemului informatic eBuget_NG, prin care Ministerul Finanțelor va centraliza propunerile bugetare și documentele care justifică solicitările instituțiilor publice.

Actul normativ pregătește, de asemenea, adoptarea unei hotărâri de Guvern privind bugetarea pe programe, astfel încât inclusiv cererile de finanțare suplimentară să fie însoțite de obiective și criterii de evaluare a rezultatelor.

Prin intermediul noului sistem, solicitările de fonduri vor putea fi analizate în raport cu disponibilitățile bugetare, angajamentele financiare asumate anterior și obiectivele programelor derulate de instituții.

Datele furnizate de ordonatorii de credite vor permite inclusiv evaluarea consecințelor pe care propunerile de finanțare le-ar putea avea asupra bugetelor din următorii ani.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că digitalizarea procesului de elaborare a bugetului va permite o monitorizare mai clară a destinației fondurilor publice și a obligațiilor financiare asumate de stat.

„Prin eBuget_NG, punem în aceeaşi platformă propunerile instituţiilor şi fundamentările care trebuie să le susţină. Digitalizarea ne ajută să vedem mai clar unde merg banii, ce angajamente avem pentru anii următori şi ce rezultate sunt urmărite. Ministerul Finanţelor lucrează cu datele furnizate de ordonatorii de credite, iar fiecare instituţie are responsabilitatea să prezinte informaţii complete şi corecte. Un buget credibil începe cu această rigoare. De ea depind continuarea reducerii deficitului, capacitatea de a finanţa investiţiile şi serviciile publice, dar şi încrederea investitorilor şi a agenţiilor de rating în angajamentele României”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Noul sistem informatic va înlocui actuala modalitate de transmitere a informațiilor bugetare prin documente și fișiere care sunt procesate separat. Instituțiile vor lucra după proceduri comune și vor utiliza aceleași structuri de date. Platforma va fi folosită pentru elaborarea, actualizarea și urmărirea programelor bugetare, precum și pentru gestionarea programului de investiții publice.

Prevederile proiectului se adresează ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale. Sistemul va fi utilizat și de instituțiile care își finanțează activitatea integral din venituri proprii sau dintr-o combinație de venituri proprii și subvenții.

Instituțiile aflate în subordinea ordonatorilor principali de credite vor putea utiliza platforma la solicitarea acestora. Administrarea sistemului informatic va reveni Ministerului Finanțelor. În termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței, ministrul Finanțelor va trebui să emită un ordin prin care să fie stabilite procedurile de funcționare a platformei.

Documentul va reglementa etapele de lucru, termenele de transmitere a informațiilor, structura datelor, condițiile de acces și autentificare, precum și modalitățile de arhivare. Conducătorii instituțiilor publice sau persoanele desemnate de aceștia vor avea obligația de a verifica și valida datele încărcate în sistem. Răspunderea pentru legalitatea și corectitudinea informațiilor va reveni instituțiilor care le-au transmis.

Proiectul de ordonanță introduce și reguli privind monitorizarea performanței programelor finanțate din fonduri publice. Evaluarea acestora nu se va limita la valoarea cheltuielilor, ci va include și rezultatele obținute în urma utilizării banilor.

„Proiectul consolidează, totodată, bugetarea pe programe: finanţarea va fi corelată cu obiective, indicatori şi rezultate care pot fi urmărite. Ordonatorii principali de credite vor raporta performanţa programelor semestrial şi anual, astfel încât analiza utilizării banilor publici să includă atât sumele cheltuite, cât şi rezultatele obţinute”, se menţionează în comunicat.

În cazul investițiilor publice, stabilirea priorităților va ține cont de avantajele economice și sociale ale proiectelor, de fondurile necesare pentru finalizarea acestora și de cheltuielile ulterioare de funcționare.

„Obiectivul Ministerului Finanţelor este ca alocările bugetare să susţină proiecte fundamentate, cu efecte durabile pentru economie şi comunităţi”, au transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Modificările propuse la Legea finanțelor publice prevăd o nouă etapă în procesul de elaborare a bugetului de stat. Înainte de stabilirea plafoanelor de cheltuieli, instituțiile vor transmite Ministerului Finanțelor o proiecție a necesarului de fonduri. Aceasta va include estimările pentru anul bugetar următor, precum și pentru cei trei ani care îi succed, fiind întocmită în conformitate cu indicatorii macroeconomici și legislația aplicabilă.

În acest mod, Ministerul Finanțelor va putea analiza obligațiile financiare și justificările prezentate de instituțiile publice înainte de a formula propunerile privind limitele de cheltuieli. Proiectul prevede și revizuirea calendarului anual de pregătire a bugetului, astfel încât etapele acestuia să fie sincronizate cu elaborarea prognozelor macroeconomice. Totodată, documentul introduce reguli pentru urmărirea lunară a angajamentelor financiare și a plăților efectuate de instituții, precum și pentru reutilizarea creditelor de angajament devenite disponibile.

Instituțiile vor putea încheia angajamente multianuale pentru achiziția de bunuri și servicii, cu respectarea limitelor aprobate. Măsurile propuse urmăresc să permită organizarea activității pe termen mai lung, fără pierderea controlului asupra obligațiilor bugetare asumate. Digitalizarea procesului de programare bugetară face parte dintre reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).