Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară ASF), a vorbit, la o întâlnire cu reprezentați ai Ministerului Finanțelor despre felul în care se poate asigura mai mult capital pentru economia reală, despre ROBoost și despre viitorul pieței de investiții private din România.

„Dezvoltarea pieței de capital privat este un pas important pentru diversificarea surselor de finanțare ale economiei românești și pentru stimularea investițiilor productive”, a declarat președintele ASF.

Alexandru Petrescu a vorbit cu oficialii de la Ministerul Finanțelor și despre creșterea pieței de private equity și venture capital din România.

„Am participat, alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și ai ROPEA, la o întâlnire dedicată inițiativelor de dezvoltare a pieței de private equity și venture capital din România.

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat proiectul ROBoost – noul fond de fonduri, pe care Ministerul Finanțelor intenționează să îl structureze împreună cu Fondul European de Investiții, cu participarea investițională a Băncii de Investiții și Dezvoltare”, a mai spus Petrescu.

„Este o inițiativă cu potențial strategic: mobilizarea capitalului privat, atragerea investițiilor instituționale și dezvoltarea unui ecosistem capabil să susțină antreprenoriatul, inovarea și creșterea companiilor românești”, a mai spus președintele Autorității de Supraveghere Financiară.

„Din perspectiva ASF, dezvoltarea pieței de capital presupune nu doar consolidarea pieței bursiere, ci și construirea unor mecanisme complementare de finanțare, care să conecteze economiile cu investițiile și capitalul cu economia reală”, a mai spus Petrescu.

Președintele ASF a punctat și faptul că „România are nevoie de mai mult capital autohton mobilizat, mai multe investiții productive și instrumente moderne de finanțare. ROBoost poate deveni o piesă importantă în această construcție”.

„Dialogul și cooperarea instituțională sunt esențiale pentru transformarea acestor inițiative în rezultate concrete”, a încheiat Alexandru Petrescu.