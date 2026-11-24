Folosirea vizei de turist pentru a naște în Statele Unite, cu scopul ca nou-născutul să obțină cetățenia americană, reprezintă un abuz asupra sistemului de vize, avertizează Ambasada SUA la București. Persoanele care declară în mod fals scopul călătoriei riscă să rămână fără viză și să nu mai poată călători în Statele Unite.

„Utilizarea vizei de turist în scopul de a naște, astfel încât copilul să obțină cetățenia americană, constituie un abuz asupra sistemului nostru de vize”, a transmis Ambasada SUA.

Potrivit Departamentului de Stat, călătoriile în scop turistic sau de agrement pot include vacanțe de scurtă durată, vizite la rude și prieteni sau deplasări pentru efectuarea unui tratament medical.

În schimb, instituția precizează căturismul pentru naștere, adică deplasarea în Statele Unite având ca scop principal nașterea unui copil pentru ca acesta să obțină cetățenia americană, nu este permis în baza unei vize de vizitator.

Ambasada SUA avertizează că titularii de viză care prezintă în mod fals scopul călătoriei riscă să li se revoce documentul și să nu mai poată călători în Statele Unite în viitor.

Departamentul de Stat explică faptul că viza permite unui cetățean străin să călătorească până la un punct de intrare în Statele Unite, de regulă un aeroport, și să solicite permisiunea de a intra în țară.

„O viză nu garantează intrarea în Statele Unite”, a mai transmis instituția.

Decizia privind accesul aparține funcționarilor Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP), aflat în subordinea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS). Aceștia au autoritatea de a permite sau de a refuza intrarea pe teritoriul american.