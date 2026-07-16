Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a adoptat regula finală care modifică modul de acordare a vizelor pentru studenții străini, participanții la programe de schimb și jurnaliștii internaționali, potrivit Federal Register.

Măsura pune capăt sistemului prin care aceste categorii puteau rămâne în SUA pe durata studiilor sau a activității profesionale și introduce perioade maxime de ședere stabilite prin regulament.

Decizia a fost publicată joi, 16 iulie, sub forma unei hotărâri finale (final rule) a DHS și va intra în vigoare la 60 de zile după publicarea în Federal Register, dacă nu va fi modificată în cadrul procesului de revizuire prevăzut de legislația americană. Este primul pas oficial care transformă această propunere într-o reglementare aplicabilă.

Până acum, deținătorii vizelor F (studenți), J (programe de schimb) și I (jurnaliști) puteau rămâne în Statele Unite atât timp cât își păstrau statutul legal și continuau studiile, programul de schimb sau activitatea profesională.

Prin noua hotărâre, această regulă este înlocuită cu termene fixe de ședere.

Conform DHS:

vizele F pentru studenți și J pentru programele de schimb vor avea o durată de maximum patru ani;

vizele I pentru jurnaliști vor fi acordate pentru maximum 240 de zile;

în cazul jurnaliștilor chinezi, perioada maximă va fi de 90 de zile.

Persoanele care au nevoie să rămână mai mult timp în Statele Unite vor putea solicita prelungirea șederii sau vor trebui să depună o nouă cerere de admitere, în funcție de situația lor.

În documentul care însoțește hotărârea, Departamentul pentru Securitate Internă afirmă că sistemul actual face dificilă monitorizarea persoanelor care beneficiază de aceste categorii de vize.

Instituția arată că în anul fiscal 2024 numărul admiterilor cu vize de student și de schimb a crescut cu peste 11%, iar numeroși beneficiari au rămas în Statele Unite pentru perioade foarte lungi folosind actualul sistem bazat pe „duration of status”.

Potrivit DHS, stabilirea unor perioade fixe va permite autorităților să verifice mai frecvent dacă beneficiarii îndeplinesc în continuare condițiile de ședere.

Hotărârea se înscrie în seria măsurilor adoptate de administrația Donald Trump pentru înăsprirea controlului asupra imigrației legale și ilegale.

În ultimele luni, autoritățile americane au introdus verificări suplimentare pentru solicitanții de viză și au revizuit mai multe programe destinate cetățenilor străini. Noua regulă privind vizele F, J și I continuă această strategie, prin reducerea perioadelor automate de ședere și creșterea controlului administrativ asupra beneficiarilor.

Regulamentul nu produce efecte imediat. După publicarea în Federal Register, va exista o perioadă de 60 de zile înainte de intrarea sa în vigoare, timp în care pot avea loc procedurile de revizuire prevăzute de legislația federală.

Dacă nu vor apărea modificări, noile reguli vor deveni aplicabile tuturor vizelor emise în categoriile vizate de hotărâre