Schimbări în procesul de acordare a vizelor pentru SUA. Reguli noi, din 2 septembrie

Ambasada Statelor Unite la București și toate misiunile diplomatice americane vor modifica procedura de acordare a vizelor de neimigrant, începând cu 2 septembrie 2025. Potrivit anunțului oficial al Departamentului de Stat al SUA, interviul personal cu un ofițer consular devine obligatoriu pentru majoritatea solicitanților, inclusiv pentru copiii sub 14 ani și persoanele cu vârsta peste 79 de ani. Această schimbare elimină o serie de derogări care până acum permiteau solicitarea vizei fără interviu în anumite cazuri.

Potrivit anunțului făcăt de Ambasada SUA la București, noile reguli prevăd anumite excepții pentru care interviul nu va fi necesar. Printre aceste categorii se numără solicitanții de vize diplomatice sau oficiale, cum ar fi cele sub simbolurile A-1, A-2, C-3 (cu excepția însoțitorilor, asistenților sau angajaților personali ai oficialilor acreditați), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 și TECRO E-1. Aceste categorii de vize sunt asociate în principal cu funcționari guvernamentali și personal diplomatic.

„De asemenea, vor fi scutiți de interviu cei care solicită reînnoirea vizelor turistice și de afaceri (B-1, B-2, B1/B2) sau a permisului de trecere a frontierei pentru cetățenii mexicani, dacă aplică în termen de 12 luni de la expirarea vizei anterioare și dacă aceștia aveau cel puțin 18 ani la data emiterii vizei precedente”, a mai transmis Ambasada SUA

Pentru a beneficia de această derogare, solicitanții trebuie să respecte câteva condiții stricte: „În primul rând, cererea trebuie făcută în țara lor de cetățenie sau de reședință: De asemenea, aceștia nu trebuie să fi avut o cerere de viză refuzată anterior, cu excepția situațiilor în care refuzul a fost ulterior ridicat sau renunțat. Mai mult, solicitantul nu trebuie să prezinte niciun motiv aparent de ineligibilitate pentru viză”.

Ambasada Statelor Unite a mai transmis că ofițerii consulari au puterea discreționară de a solicita interviul față în față, chiar și pentru cei care ar putea beneficia în mod teoretic de excepții: „Această măsură este menită să păstreze flexibilitatea și să asigure o evaluare riguroasă a fiecărui caz în parte, în funcție de circumstanțele individuale”.

