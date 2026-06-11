Decizie definitivă a magistraților în privința Marinei Tauber

Magistrații de la Curtea de Apel Centru au adus claritate în dosarul de răsunet care o vizează pe Marina Tauber. Fosta deputată legată de structurile controlate de Ilan Șor rămâne cu pedeapsa inițială stabilită de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Decizia motivată, o analiză juridică extrem de complexă întinsă pe sute de pagini, arată clar de ce solicitările apărării au fost respinse ca nefondate, anunță zdg.md.

În urma analizării recursurilor, completul de judecată format din magistrații Alexandru Spoială, Igor Chiroșca și Mihail Proca a hotărât să lase neschimbată decizia luată în toamna anului trecut. Astfel, Marina Tauber este condamnată la șapte ani și șase luni de detenție efectivă.

Pe lângă anii de închisoare, fosta parlamentară este obligată să achite o sumă uriașă, prejudiciul fiind stabilit la peste două sute șase milioane de lei. Instanța de apel a respins atât solicitările procurorilor anticorupție, cât și pe cele ale avocaților apărării, considerând hotărârea primei instanțe ca fiind deplin legală și temeinică.

Apărarea fostei deputate a încercat să argumenteze în fața instanței că acuzațiile aduse au fost formulate într-un mod neclar și abuziv. Totuși, analiza detaliată a magistraților a arătat că nu există nicio fisură în argumentarea acuzării. Judecătorii au subliniat în decizia lor motivată că nu constată dubii rezonabile care ar putea pune la îndoială vinovăția inculpatei în comiterea faptelor incriminate.

Mai mult, magistrații au respins criticile referitoare la volumul și gestionarea probatoriului, precizând că interpretările aduse de avocați sunt unele subiective. Drept urmare, alegațiile apărării privind caracterul formal al învinuirii și pretinsa lipsă a probelor pertinente și concludente sunt apreciate ca fiind neîntemeiate și pur declarative. Cu referire la criticile privind pretinsa lipsă a probelor care să confirme vinovăția inculpatei, Colegiul penal reține că acestea se întemeiază pe o interpretare selectivă și subiectivă a materialului probator.

Un alt punct sensibil invocat de avocații Marinei Tauber a fost legat de modul în care procurorul de caz a gestionat citirea probelor în cadrul ședințelor. Instanța a explicat însă că normele de procedură au fost respectate cu strictețe, iar avocații au avut acces deplin la toate materialele din dosar.

Simplul fapt că procurorul a enumerat probele fără a le citi integral în ședință nu constituie o eroare care ar genera casarea sentinței (art. 378 alin.(2) CPP), cu atât mai mult cu cât apărarea a avut posibilitatea să solicite ea însăși cercetarea oricăror înscrisuri de la dosar pe care le considera relevante pentru susținerea poziției inculpatei. Măsurilor speciale de investigații au fost legal autorizate, consemnate și introduse în dosar conform normelor prevăzute de Codul de procedură penală, au specificat judecătorii în documentul oficial.

Un element cheie al dosarului este legat de statutul pe care Tauber l-a avut în gestionarea fondurilor venite din surse obscure. Magistrații au concluzionat că implicarea sa nu a fost una periferică, ci centrală. Argumentele instanței de fond la adoptarea soluției în cauză, în virtutea corectitudinii lor şi pentru a evita repetări inutile, sunt acceptate şi de instanța de apel. Procurorii au reușit să demonstreze dincolo de orice dubiu că fosta deputată a orchestrat acceptarea banilor din partea grupului criminal organizat, având rolul clar de organizator al întregii scheme infracționale, nu doar pe cel de simplu executant sau participant.

Deși decizia este una executorie, aplicarea ei pe teren rămâne o provocare logistică pentru autorități, având în vedere că Marina Tauber se află în prezent pe teritoriul Federației Ruse. Instanța a lămurit însă modul în care se va calcula perioada de privare de libertate în momentul în care aceasta va fi reținută. Din pedeapsa totală de șapte ani și jumătate se vor scădea perioadele pe care Tauber le-a petrecut deja în arest preventiv, precum și cele în care a fost plasată sub arest la domiciliu. Chiar dacă hotărârea produce efecte imediate, apărarea mai are la dispoziție o ultimă cale de atac, având dreptul de a depune recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de cel mult două luni.