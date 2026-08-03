Republica Moldova. Basarabenii insistă asupra evacuării monumentelor sovietice. Mai mulţi tineri și activişti civici au organizat un marş în centrul Chișinăului pentru a atrage atenţia autorităţilor la problema monumentelor păstrate din perioada sovietică.

Participanţii la marş au cerut să fie evacuate monumentele şi simbolurilor sovietice din spațiile publice în muzee sau în alte spații special amenajate.

Precizăm că, în ultima perioadă, monumentele sovietice au revenit în atenţia publică, fiind lansate apeluri publice privind demolarea lor.

Marșul împotriva monumentelor sovietice a pornit de la monumentul eroilor comsomoliști de pe bulevardul Grigore Vieru și s-a încheiat la Ministerul Culturii. Participanţii la acţiunea de protest au depus o solicitare autorităților ca să inițieze procesul de relocare a monumentelor din perioada sovietică.

Autorii petiţiei au argumentat că astfel de monumente trebuie conservate ca mărturii istorice. Şi nici într-un caz să ocupe locuri de onoare în spațiul public.

„Timp de 35 de ani, de când Moldova e stat independent, era bine să ne debarasăm de această moștenire sovietică, deoarece în politica externă prioritară este integrarea în Uniunea Europeană”, a declarat istoricul Anatol Petrencu, unul din organizatorii marşului.

Reprezentanții Ministerului Culturii au oferit un răspuns ambiguu. Ei au spus că instituția pe care o reprezintă este deschisă să examineze astfel de inițiative. Dar trebuie să fie respectat cadrul legal. Fără să facă referinţă la o lege concretă.

„Totul trebuie să se întâmple legal. Autoritățile publice locale, în calitate de administratori ai acestor monumente și ai terenurilor pe care sunt amplasate, trebuie să adopte deciziile necesare și să înainteze demersurile către Ministerul Culturii”, a declarat secretarul de stat Corneliu Cirimpei.

Amintim că acu două luni, ex-minstrul Culturii Cristian Jardan a declarat că a fost ratat momentul pentru a scăpa de monumentele din perioada sovietică. În opinia fostului funcţionar, un astfel de moment a fost în 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Însă autorităţile de la Chişinău au ratat acest moment.

Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” și Platforma Reîntregirii Naționale au solicitat conducerii de la Chişinău, printr-o declaraţie publică, să ia măsuri urgentă privind evacuarea şi chiar distrugerea monumentelor construite în perioada sovietică.

Declaraţia a fost votată în cadrul unei întruniri prilejuită prilejuită de împlinirea a 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

„În această zi, când se împlinesc 108 de la Unirea Basarabiei cu România, zi cu o înaltă încărcătură simbolică, solicităm conducerii de vârf a Republicii Moldova de a lua act în legătură cu declaraţia noastră şi de a întreprinde măsuri concrete pentru a scăpa de aceste rămăşiţe care glorifică un regim de ocupaţie şi sfidează tragedia unui neam”, au cerut reprezentanţii celor două organizaţii pro-unioniste.

Semnatarii Declaraţiei susţin că La aproape 35 de ani de la proclamarea Independenţei, Republica Moldova rămâne împânzită de monumente păstrate din perioada sovietică, care nu întrunesc nici pe aproape criteriile unor obiecte de artă.

Ei susţin că aceste monumente reprezintă o moştenire a ideologiei sovietice, care au ajuns unelte ale propagandei ruseşti, cu ajutorul cărora continuă să fie spălate creiere şi să se menţină o ideologie străină peste ani de la destrămarea fostei URSS.

Monumentele sovietice din Republica Moldova, inclusiv statuia ecvestră a lui Grigori Kotovski și memorialul „Eternitate” din Chișinău, reprezintă un subiect controversat, fiind privite de unii ca vestigii istorice, iar de alții ca instrumente de propagandă rusească.

În 1991, Parlamentul a adoptat o lege privind lichidarea monumentelor comuniste, însă în 2008 guvernarea comunistă de atunci a reintrodus o parte dintre acestea în registrul monumentelor ocrotite.

Este vorba despre monumentul lui Serghei Lazo, a lui Grigore Kotovski, monumentul consacrat „eliberării” orașului Chișinău de către armatele sovietice, monumentul „Luptătorilor pentru puterea sovietică”, monumentul tinerilor eroi-patrioți, care și-au dat viața pentru „eliberarea Patriei”

În 2014, în cadrul unei ședințe la Academia de Științe, scriitorul Nicolae Dabija a propus ca monumentul eliberării să fie înlocuit cu un monument al limbii române. Inițiativa nu a fost implementată din cauza rezistenței unor organizații proruse.

Subiectul a revenit pe agenda discuțiilor în 2019, când presa a scris că Președinția, condusă de șeful statului socialistul Igor Dodon, renovează monumentul eliberării din faţa Academiei de Ştiinţe, pentru ca la 24 august, socialiştii să-l poată inaugura. Instituţia a anunţat că în această zi va marca 75 de ani de la eliberarea Moldovei de nazism.

în 2008, pe vremea guvernării comuniste, cinci monumente sovietice au fost reincluse în registrul monumentelor ocrotite de stat.

După invazia rusă în Ucraina, monumentele sovietice din Moldova sunt din nou folosite ca instrument de presiune și propagandă. Presa rusă și cea din stânga Nistrului prezintă frecvent cazuri de vandalism sau discuții despre demontare drept o politică de stat și o „rescriere a istoriei”.