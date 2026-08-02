Un val de tragedii a lovit Republica Moldova la finalul acestei săptămâni, după ce trei bărbați și-au pierdut viața în apele din diferite regiuni ale țării în decurs de doar câteva ore.

Incidentele grave au avut loc sâmbătă, 1 august 2026, în raioanele Cimișlia, Dubăsari și Hâncești, ridicând din nou semnale de alarmă privind siguranța la scăldat și la pescuit în spații neamenajate.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autorități și preluate de presa locală, deschide.md, victimele sunt trei bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 52 de ani.

Poliția și echipele de salvatori ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost solicitate să intervină în trei locații distincte, după cum urmează:

Raionul Cimișlia (ora 17:25): Primul apel de urgență a fost înregistrat în extravilanul orașului Cimișlia. Un trecător a alertat autoritățile după ce a descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat de 52 de ani pe malul unui iaz. Primele investigații sugerează că victima se afla la pescuit în momentul producerii tragediei.

Raionul Dubăsari, satul Pârâta (ora 17:40): La doar 15 minute distanță, un alt incident dramatic a fost raportat pe râul Nistru. Un bărbat în vârstă de 40 de ani a intrat în apă pentru a se răcori, dar nu a mai ieșit la suprafață. Echipele de scafandri ale IGSU au intervenit la fața locului și, în urma căutărilor, au reușit să recupereze cadavrul bărbatului.

Raionul Hâncești, satul Cioara (ora 20:00): Seara s-a încheiat cu o a treia descoperire macabră. Într-un iaz din localitate a fost găsit trupul unui bărbat de 48 de ani. Cel care a făcut descoperirea șocantă și a sesizat organele de drept a fost chiar fratele victimei.

În toate cele trei cazuri, Inspectoratele de Poliție teritoriale au inițiat anchete pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și cauzele care au dus la survenirea deceselor.

Pe fondul temperaturilor ridicate specifice sezonului estival, bazinele acvatice atrag un număr mare de persoane. Deși detaliile exacte ale acestor trei cazuri sunt încă în curs de investigare, salvatorii de la IGSU din Republica Moldova reamintesc constant cetățenilor regulile stricte de prevenire a incidentelor pe apă:

Intrarea în apă este recomandată exclusiv în bazinele acvatice special amenajate, care beneficiază de posturi de salvamar și unde fundul apei este curățat și verificat.

Râurile cu debit mare și curenți puternici, precum Nistrul sau Prutul, reprezintă un pericol major chiar și pentru înotătorii experimentați din cauza gropilor ascunse și a vârtejurilor.

Consumul de băuturi alcoolice înainte de a intra în apă scade drastic capacitatea de reacție, perturbă echilibrul și favorizează stopul cardio-respirator la contactul cu apa rece.

Chiar și persoanele aflate pe mal, la pescuit, trebuie să fie precaute la marginile abrupte sau alunecoase ale iazurilor și lacurilor.