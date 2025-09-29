Economie

Transportul de combustibil, între siguranță și eficiență

Comentează știrea
Transportul de combustibil, între siguranță și eficiențăCisterna transport combustibil sursa: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Transportul de produse petroliere rămâne una dintre verigile critice ale lanțului energetic: de la rafinării și depozite până la stațiile de distribuție, orice sincopă înseamnă costuri și risc operațional. În acest ecosistem, Transpeco Logistics & Distribution și-a consolidat poziția de lider, după aproape patru decenii de activitate, cu portofoliu ce acoperă marii jucători ai pieței locale de petrol și gaze.

Performanța Transpeco a fost remarcată public prin distincții acordate în industria de business, compania fiind premiată pentru rezultatele din segmentul de transport de produse petroliere. Managementul indică drept piloni ai rezilienței investițiile continue în tehnologie, standarde stricte de siguranță, instruire și retenția echipelor, precum și colaborări stabile cu operatori strategici ai pieței. „Mă bucur că valorile noastre — investiția în tehnologie, în dezvoltarea oamenilor și a echipei, precum și grija pentru satisfacerea nevoilor clienților — au fost confirmate… pentru anii care urmează ne dorim să menținem ștacheta la același nivel și să depunem eforturi și mai mari”, a declarat Dragoș Gâdoiu, directorul general Transpeco,

Disciplina, cheia succesului

Pe lângă disciplina operațională, compania marchează pași notabili în eficiență și sustenabilitate: planuri de investiții dedicate modernizării flotei și tehnologiilor de optimizare, inclusiv proiecte pilot cu vehicule cu emisii reduse pentru activități logistice specifice — o direcție încă rară într-un sector dominat de carburanți convenționali. Astfel de inițiative reduc amprenta de carbon și sporesc eficiența energetică, contribuind la obiectivele naționale de tranziție.

În ansamblu, cazul Transpeco arată cum se poate construi avantaj competitiv într-o industrie cu marje strânse: contracte pe termen lung, flote standardizate și rutare digitalizată, cultură de siguranță la nivel de șofer și dispecerat, plus ritm constant de investiții. Rețeta e confirmată de parteneriatele cu actorii majori ai pieței, dar și de consistența rezultatelor din ultimii ani. „Am început cu OMV Petrom… și ulterior i-am contractat și pe toți ceilalți jucători mari din piață”, subliniază Dragoș Gâdoiu, rezumând o strategie de creștere bazată pe încredere și livrare. Ajuns lider de piață, după cum anunța Capital, firma și-a stabilit un standard clar.

Actrițe care și-au propulsat cariera prin regizori celebri
Actrițe care și-au propulsat cariera prin regizori celebri
Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament

Declarația lui Dragoș Gâdoiu acordată EVZ: „Transportul de combustibil nu înseamnă doar kilometri parcurși, înseamnă siguranță operațională, punctualitate și trasabilitate în timp real. Investim în flotă, tehnologie și oameni pentru ca fiecare litru să ajungă la timp și în condiții de maximă securitate; acesta este angajamentul nostru față de clienți și față de piață.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:14 - Actrițe care și-au propulsat cariera prin regizori celebri
07:03 - Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
07:00 - Alegeri în Republica Moldova. PAS (49,95%) își asigură majoritatea la redistribuire. Live text
06:54 - Regele Charles, cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie
06:53 - Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
06:45 - De ce și-a înăsprit Trump tonul față de Putin. Dezvăluirile lui JD Vance

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale