Transportul de combustibil, între siguranță și eficiență

Din cuprinsul articolului Disciplina, cheia succesului

Transportul de produse petroliere rămâne una dintre verigile critice ale lanțului energetic: de la rafinării și depozite până la stațiile de distribuție, orice sincopă înseamnă costuri și risc operațional. În acest ecosistem, Transpeco Logistics & Distribution și-a consolidat poziția de lider, după aproape patru decenii de activitate, cu portofoliu ce acoperă marii jucători ai pieței locale de petrol și gaze.

Performanța Transpeco a fost remarcată public prin distincții acordate în industria de business, compania fiind premiată pentru rezultatele din segmentul de transport de produse petroliere. Managementul indică drept piloni ai rezilienței investițiile continue în tehnologie, standarde stricte de siguranță, instruire și retenția echipelor, precum și colaborări stabile cu operatori strategici ai pieței. „Mă bucur că valorile noastre — investiția în tehnologie, în dezvoltarea oamenilor și a echipei, precum și grija pentru satisfacerea nevoilor clienților — au fost confirmate… pentru anii care urmează ne dorim să menținem ștacheta la același nivel și să depunem eforturi și mai mari”, a declarat Dragoș Gâdoiu, directorul general Transpeco,

Pe lângă disciplina operațională, compania marchează pași notabili în eficiență și sustenabilitate: planuri de investiții dedicate modernizării flotei și tehnologiilor de optimizare, inclusiv proiecte pilot cu vehicule cu emisii reduse pentru activități logistice specifice — o direcție încă rară într-un sector dominat de carburanți convenționali. Astfel de inițiative reduc amprenta de carbon și sporesc eficiența energetică, contribuind la obiectivele naționale de tranziție.

În ansamblu, cazul Transpeco arată cum se poate construi avantaj competitiv într-o industrie cu marje strânse: contracte pe termen lung, flote standardizate și rutare digitalizată, cultură de siguranță la nivel de șofer și dispecerat, plus ritm constant de investiții. Rețeta e confirmată de parteneriatele cu actorii majori ai pieței, dar și de consistența rezultatelor din ultimii ani. „Am început cu OMV Petrom… și ulterior i-am contractat și pe toți ceilalți jucători mari din piață”, subliniază Dragoș Gâdoiu, rezumând o strategie de creștere bazată pe încredere și livrare. Ajuns lider de piață, după cum anunța Capital, firma și-a stabilit un standard clar.

Declarația lui Dragoș Gâdoiu acordată EVZ: „Transportul de combustibil nu înseamnă doar kilometri parcurși, înseamnă siguranță operațională, punctualitate și trasabilitate în timp real. Investim în flotă, tehnologie și oameni pentru ca fiecare litru să ajungă la timp și în condiții de maximă securitate; acesta este angajamentul nostru față de clienți și față de piață.”