Condamnări în dosarul coruperii electorale. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat joi, 30 iulie, trei persoane vizate în investigația „În slujba Moscovei”, într-un dosar privind coruperea alegătorilor înaintea scrutinului prezidențial și a referendumului constituțional din 2024. Pedepsele au fost pronunțate cu suspendare, iar Procuratura Anticorupție a anunțat că va ataca hotărârile la Curtea de Apel Centru.

Una dintre persoanele judecate a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru corupere electorală. Instanța a decis însă suspendarea executării pedepsei pentru o perioadă de trei ani. Potrivit Ziarului de Gardă, persoana condamnată este Raisa Surdu, cunoscută drept „Tanti Raia”, o pensionară în vârstă de peste 70 de ani din municipiul Bălți. Aceasta s-a numărat printre protagonistele investigației jurnalistice „În slujba Moscovei”.

Alexandr Martinovici și fostul polițist Oleg Crîlov au fost condamnați pentru complicitate la corupere electorală.

Martinovici a primit o pedeapsă de doi ani și șase luni de închisoare, iar Crîlov a fost condamnat la doi ani. În ambele cazuri, executarea pedepselor a fost suspendată, fiind stabilită o perioadă de probațiune de trei ani.

Judecătorii au mai dispus confiscarea sumei de 5.700 de lei, a 100 de euro și a trei telefoane mobile, bunuri recunoscute drept corpuri delicte în dosar.

Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, Raisa Surdu ar fi activat, în perioada iunie-octombrie 2024, pentru organizația politică „Victorie/Победа”, afiliată grupării conduse de Ilan Șor.

Anchetatorii susțin că aceasta ar fi coordonat o organizație primară din localitatea Dobrogea, municipiul Chișinău. Activitatea ar fi urmărit influențarea alegătorilor înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional desfășurat la 20 octombrie 2024.

Persoanele implicate ar fi strâns date personale și copii ale documentelor de identitate aparținând alegătorilor. Informațiile ar fi fost folosite ulterior pentru deschiderea unor conturi bancare online, prin intermediul unui chatbot disponibil pe Telegram.

Prin aceste conturi ar fi fost transferate sume de bani către alegători, pentru ca aceștia să voteze împotriva referendumului constituțional și în favoarea candidatului susținut de Blocul „Victorie/Победа”.

Procuratura Anticorupție susține că în rândul persoanelor atrase în schemă s-ar fi aflat și o jurnalistă care lucra sub acoperire.

Potrivit acuzării, inculpata i-ar fi transmis acesteia bani pe care îi primise anterior prin intermediul unei aplicații bancare.

Cazul a devenit public după apariția investigației „În slujba Moscovei”, realizată de Ziarul de Gardă. În cadrul documentării, o jurnalistă care a folosit o identitate falsă ar fi urmărit timp de trei luni modul în care funcționa rețeaua de recrutare și plată a persoanelor implicate în activități politice.

Procurorii au anunțat că vor contesta hotărârile pronunțate de Judecătoria Chișinău la Curtea de Apel Centru.

Procuratura Anticorupție consideră că suspendarea executării pedepselor aplicate celor trei inculpați nu este justificată.