WorldPride adună mii de oameni la Amsterdam

Mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă pe canalele din Amsterdam, unde are loc evenimentul principal al WorldPride, într-un context marcat de atacul mortal produs săptămâna trecută la marşul Pride din Berlin. Autorităţile olandeze au anunţat măsuri de securitate suplimentare, fără ca programul manifestaţiei să fie schimbat. Zeci de ambarcaţiuni decorate cu steaguri în culorile curcubeului şi baloane urmează să traverseze oraşul, în timp ce participanţii vor urmări parada de pe malurile canalelor, potrivit Reuters.

Evenimentul de sâmbătă reprezintă momentul principal al Amsterdam Pride, manifestare organizată anual în capitala Ţărilor de Jos.

Amsterdamul a fost ales în acest an pentru a găzdui WorldPride de către organizaţiile Pride din întreaga lume. Programul se desfăşoară pe durata a două săptămâni, sub sloganul „UNITATE”.

Manifestările au loc la câteva zile după atacul produs la marşul Pride din Berlin, unde o persoană a murit, iar alte peste 30 au fost rănite după ce o dubă a intrat în mulţime.

Suspectul a fost ulterior împuşcat mortal de poliţia germană.

Primarul oraşului Amsterdam, Femke Halsema, a declarat că autorităţile vor adopta măsuri suplimentare în urma atacului din capitala Germaniei, fără a oferi detalii despre acestea.

Poliţia olandeză a anunţat că vor exista atât dispozitive de securitate vizibile, cât şi măsuri desfăşurate sub acoperire pe durata evenimentelor.

Un purtător de cuvânt al Amsterdam Pride a declarat că pregătirile continuă conform planului. Măsurile suplimentare nu vor modifica tema principală a evenimentului, care rămâne incluziunea.

„Scopul terorismului este să răspândească frica, iar noi nu trebuie să cedăm în faţa acesteia”, a spus purtătorul de cuvânt Martijn Albers.

Mii de persoane au participat marţi la Amsterdam la o ceremonie organizată în memoria victimelor atentatului din Berlin.Participanţii au depus flori la „Homomonument”, monument aflat pe malul canalului şi dedicat victimelor opresiunii anti-gay. Acesta este alcătuit din triunghiuri din granit roz.

Caspar Pisters, reprezentant al Asociaţiei Olandeze pentru HIV, a declarat că atacul de la Berlin va rămâne prezent în gândurile participanţilor.

„Atâta timp cât vor exista oameni, vor exista şi persoane LGBTQ+, iar niciun fel de violenţă, nici măcar un milion de bombe, nu poate schimba acest lucru”, a adăugat el.

Mick Groeneveld, reprezentant al Queer Museum, a declarat că atentatul a atras din nou atenţia asupra vulnerabilităţii comunităţii LGBT. Organizaţia din care face parte militează pentru înfiinţarea unui muzeu LGBT permanent în Ţările de Jos.