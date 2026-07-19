International

Costumele spectaculoase au cucerit MagicCon Amsterdam. Fanii au venit din întreaga lume pentru lansările exclusive

Comentează știrea
Costumele spectaculoase au cucerit MagicCon Amsterdam. Fanii au venit din întreaga lume pentru lansările exclusive
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

MagicCon Amsterdam, una dintre cele mai importante convenții dedicate universului Magic: The Gathering, se desfășoară în perioada 17–19 iulie la centrul expozițional RAI Amsterdam, reunind jucători, colecționari, artiști și creatori de conținut din întreaga lume, potrivit organizatorilor.

Evenimentul atrage participanți prin competiții oficiale, întâlniri cu ilustratori și dezvoltatori, sesiuni de autografe, cosplay și prezentări exclusive dedicate viitorului francizei.

Pentru comunitatea internațională a pasionaților de jocuri de cărți colecționabile, MagicCon reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale anului.

Costume spectaculoase și comunități din întreaga lume

Pe lângă turneele competitive, convenția este cunoscută pentru prezența numeroșilor cosplayeri care recreează personaje emblematice din universul Magic: The Gathering.

Organizatorii au pregătit întâlniri cu artiști, creatori de conținut și invitați speciali, iar participanții pot lua parte la sesiuni foto, paneluri și activități interactive desfășurate pe parcursul celor trei zile.

Zonele dedicate comunității oferă spații pentru jocuri demonstrative, schimburi de cărți, competiții rapide și întâlniri între colecționari. În paralel, expozanții prezintă produse tematice și ediții speciale disponibile exclusiv în cadrul convenției.

Lansări exclusive pentru fanii Magic: The Gathering

Unul dintre principalele puncte de interes îl reprezintă prezentările dedicate viitoarelor produse și seturi ale jocului. În cadrul panelurilor oficiale sunt anunțate noi colecții, produse promoționale și alte proiecte dezvoltate de Wizards of the Coast, informații urmărite îndeaproape de jucători și colecționari.

MagiCon Amsterdam

MagiCon Amsterdam / sursa foto: https://mcamsterdam.mtgfestivals.com

Participanții au acces și la produse exclusive disponibile doar pe durata evenimentului, inclusiv articole promoționale, accesorii și ediții limitate, elemente care transformă MagicCon într-un reper important pentru piața colecționarilor.

Un eveniment cu impact internațional

MagicCon Amsterdam reunește vizitatori din numeroase țări și găzduiește inclusiv competiții oficiale din circuitul profesionist Magic: The Gathering. Programul include demonstrații, sesiuni educative pentru începători, întâlniri cu artiști și activități dedicate atât veteranilor, cât și celor care descoperă pentru prima dată jocul.

Prin combinația dintre competiție, colecționism, cosplay și lansări exclusive, ediția din acest an consolidează statutul MagicCon ca unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii jocurilor de cărți colecționabile din Europa

Stiri calde

18:09 - Boeing țintește rate mai mari de producție. 737 MAX rămâne prioritatea principală

18:00 - Sfârșitul unei epoci în București. Tramvaiele Tatra au ieșit din circulație după 53 de ani

17:45 - Cod portocaliu de inundații în opt județe. Viituri rapide și depășiri ale cotelor până la miezul nopții

17:36 - Costumele spectaculoase au cucerit MagicCon Amsterdam. Fanii au venit din întreaga lume pentru lansările exclusive

17:24 - Legăturile lui Ion Ceban cu Adrian Veștea. Ce spune după afirmațiile lui Ciprian Ciucu

17:15 - Furtuna oprește trenurile electrice în Gara de Nord. CFR anunță întârzieri și intervenții de urgență

17:00 - Noua lege a salarizării, contestată din mai multe sisteme. Ce modificări sunt cerute

16:49 - Mesaj RO-Alert, transmis în Tulcea duminică după-amiază. Explicațiile oferite de Ministerul Apărării.

HAI România!

Moartea vine prin algoritm!

Moartea vine prin algoritm!

Cine trădează poporul român?

Cine trădează poporul român?

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Proiecte speciale