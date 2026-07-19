MagicCon Amsterdam, una dintre cele mai importante convenții dedicate universului Magic: The Gathering, se desfășoară în perioada 17–19 iulie la centrul expozițional RAI Amsterdam, reunind jucători, colecționari, artiști și creatori de conținut din întreaga lume, potrivit organizatorilor.

Evenimentul atrage participanți prin competiții oficiale, întâlniri cu ilustratori și dezvoltatori, sesiuni de autografe, cosplay și prezentări exclusive dedicate viitorului francizei.

Pentru comunitatea internațională a pasionaților de jocuri de cărți colecționabile, MagicCon reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale anului.

Pe lângă turneele competitive, convenția este cunoscută pentru prezența numeroșilor cosplayeri care recreează personaje emblematice din universul Magic: The Gathering.

Organizatorii au pregătit întâlniri cu artiști, creatori de conținut și invitați speciali, iar participanții pot lua parte la sesiuni foto, paneluri și activități interactive desfășurate pe parcursul celor trei zile.

Zonele dedicate comunității oferă spații pentru jocuri demonstrative, schimburi de cărți, competiții rapide și întâlniri între colecționari. În paralel, expozanții prezintă produse tematice și ediții speciale disponibile exclusiv în cadrul convenției.

Unul dintre principalele puncte de interes îl reprezintă prezentările dedicate viitoarelor produse și seturi ale jocului. În cadrul panelurilor oficiale sunt anunțate noi colecții, produse promoționale și alte proiecte dezvoltate de Wizards of the Coast, informații urmărite îndeaproape de jucători și colecționari.

Participanții au acces și la produse exclusive disponibile doar pe durata evenimentului, inclusiv articole promoționale, accesorii și ediții limitate, elemente care transformă MagicCon într-un reper important pentru piața colecționarilor.

MagicCon Amsterdam reunește vizitatori din numeroase țări și găzduiește inclusiv competiții oficiale din circuitul profesionist Magic: The Gathering. Programul include demonstrații, sesiuni educative pentru începători, întâlniri cu artiști și activități dedicate atât veteranilor, cât și celor care descoperă pentru prima dată jocul.

Prin combinația dintre competiție, colecționism, cosplay și lansări exclusive, ediția din acest an consolidează statutul MagicCon ca unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii jocurilor de cărți colecționabile din Europa