De la Flash, la HTML5: cum au evoluat jocurile de casino online în ultimele decenii

Din cuprinsul articolului Apariția HTML5

Tehnologia pe care se bazau jocurile de casino online în vremurile de început era cu totul diferită față de cea din zilele noastre. Deși conceptul jocurilor era același, jocurile din vremurile de început ale industriei rulau pe Flash. Treptat, companiile au făcut trecerea în ultimul deceniu către HTML5, care permite ca totul să se petreacă mai repede, cu un consum mai mic de date.

Tehnologia Flash a fost creată la finalul anilor '90, cam în aceeași perioadă în care au apărut și primele cazinouri online. Își dovedise deja utilitatea în anumite jocuri și a fost integrată și la jocurile de casino. Până în 2015 aproximativ, Flash a dominat Internetul. Era folosită pe toate site-urile de jocuri, site-uri interactive ori servicii de streaming. Pe portalurile cu jocuri de casino online, tehnologia a fost folosită pentru:

sloturi

mese de blackjack

ruletă online

jocuri cu efecte sonore complexe

Prin intermediul tehnologiei Flash, jucătorii puteau vedea animații fluide și jocuri atractive vizual față de cele cu care erau obișnuiți până atunci. Totuși, Flash a avut limitările sale și nu a trecut testul timpului. Cea mai mare problemă a fost lipsa compatibilității cu telefoanele mobile la scară largă. Spre exemplu, cei de la Apple au decis să nu permită rularea Flash pe iPhone și iPad. Compania a considerat că tehnologia Flash este:

prea consumatoare de resurse

instabilă

vulnerabilă la atacuri informatice

Când o companie atât de mare decide să nu folosească Flash, automat apare un semn de întrebare. Flash a avut numeroase vulnerabilități descoperite de-a lungul timpului, iar utilizatorii erau obligați să actualizeze constant softul pentru a avea noile versiuni. Operatorii de casino online, care pun un accent uriaș pe siguranța jucătorilor, nu puteau accepta eventuale breșe de securitate. În plus, mai erau și alte minusuri considerate inacceptabile în industrie. Tehnologia Flash era și instabilă în unele momente. Pentru cei care se distrează pe platformele de sloturi online, e foarte neplăcut ca jocul să se blocheze. În plus, consumul mare de date reprezenta, din nou, o problemă.

Tehnologia HTML5 a fost creată în 2008, dar a devenit un standard în industrie după 2014. Datele au coincis cu apariția telefoanelor inteligente și cu expansiunea lor în toată lumea. În plus, Internetul de mare viteză a devenit ceva obișnuit, chiar și pentru utilizatorii telefoanelor mobile. Principalul avantaj era faptul că jocurile puteau rula direct în browser, fără instalarea unor programe suplimentare.

În plus, aceeași versiune a jocului putea funcționa pe:

calculator desktop

laptop

tabletă

smartphone

Jocurile dezvoltate în HTML5 pornesc mult mai repede decât cele din Flash, care nici măcar nu mai există. Optimizarea codului permite reducerea timpilor de încărcare, iar jucătorii pot începe sesiunea aproape instantaneu. Acest aspect este esențial mai ales pentru utilizatorii care se distrează de pe telefon.

Mai mult, HTML5 este dezvoltat în așa fel încât să folosească mai eficient procesorul și memoria dispozitivului. Per total, pentru jucători rezultă o experiență mai fluidă, iar consumul bateriei telefonului nu este la fel de mare. Ba mai mult, HTML5 nu trebuie actualizat în niciun fel. Dezvoltatorii jocurilor pot face modificări mult mai rapide.

Desigur, posibilitățile tehnice ale HTML5 sunt net superioare celor din tehnologia Flash, iar calitatea video s-a îmbunătățit considerabil. Ba mai mult, furnizorii pot dezvolta jocuri apropiate de cele video, ceea ce reprezintă un mare plus.

În decembrie 2020, compania Adobe a întrerupt oficial suportul pentru Flash, iar posibilitatea rulării a fost eliminată din Google Chrome, Mozilla Firefox și Microsoft Edge. Un semn clar că standardul în industrie este HTML5, o tehnologie care face ca totul să se petreacă mai repede și mai fluid.