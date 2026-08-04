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Greșeala pe care mulți o fac când pornesc aerul condiționat

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Greșeala pe care mulți o fac când pornesc aerul condiționatAparat de aer condiționat. Sursa foto: u_ssfofehsaj/ Pixabay
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Din cuprinsul articolului

În timpul valurilor de căldură, tot mai multe persoane aleg să lase aparatul de aer condiționat pornit și pe timpul nopții pentru a putea dormi mai bine. Specialiștii atrag atenția că nu doar utilizarea aparatului este importantă, ci și temperatura la care acesta este setat, deoarece diferențele prea mari față de temperatura de afară pot crea disconfort, potrivit The Bergen Record.

Specialiștii recomandă o temperatură de 18-20 de grade în dormitor

Potrivit medicului pneumolog și specialist în somnologie Răzvan Lungu, temperatura optimă din dormitor pe timpul nopții este, în general, cuprinsă între 18 și 20 de grade Celsius.

Totuși, această valoare poate varia în funcție de fiecare persoană, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale.

Specialistul atrage atenția că temperatura din locuință nu ar trebui să depășească 24 de grade Celsius în timpul nopții, deoarece organismul întâmpină dificultăți în procesul natural de răcire atunci când mediul este prea cald.

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Somn. Sursa foto: Freepik

Răcirea locuinței trebuie făcută treptat

Medicii recomandă evitarea diferențelor foarte mari dintre temperatura de afară și cea din interior.

În zilele în care termometrele depășesc 35 de grade Celsius, aparatul de aer condiționat ar trebui setat inițial la aproximativ 25-26 de grade, urmând ca temperatura să fie redusă treptat până la nivelul considerat confortabil.

Această metodă limitează disconfortul provocat de schimbările bruște de temperatură.

Aerul condiționat poate rămâne pornit și pe timpul nopții

Potrivit specialiștilor, utilizarea aparatului de aer condiționat pe timpul nopții nu reprezintă o problemă dacă sunt respectate câteva reguli simple.

Fluxul de aer rece nu ar trebui orientat direct spre pat, iar aparatul trebuie utilizat la o temperatură moderată.

În perioadele cu temperaturi foarte ridicate, climatizarea poate crea condiții mai bune pentru odihnă și poate reduce efectele provocate de supraîncălzirea organismului.

Căldura afectează calitatea somnului

Medicii explică faptul că, înainte de adormire, organismul își reduce în mod natural temperatura internă. Dacă în dormitor este prea cald, acest proces este îngreunat, iar adormirea poate întârzia.

În plus, nopțile caniculare favorizează trezirile repetate și reduc durata somnului profund și a somnului REM, etape importante pentru refacerea organismului.

Ca urmare, chiar dacă o persoană doarme suficiente ore, odihna poate fi mai puțin eficientă, iar a doua zi pot apărea oboseala, somnolența, dificultățile de concentrare și iritabilitatea.

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