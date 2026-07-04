În perioadele de caniculă, aerul condiționat devine unul dintre cele mai folosite aparate din locuință. Totuși, confortul oferit de acesta poate veni la pachet cu facturi mai mari la electricitate, mai ales atunci când echipamentul este utilizat incorect.Specialiștii susțin că soluția nu este renunțarea la aerul condiționat, ci folosirea lui într-un mod mai eficient. Reglarea temperaturii, întreținerea aparatului și câteva măsuri simple pentru protejarea casei de căldură pot reduce costurile fără a afecta confortul, arată computerhoy.20minutos.es.

În zilele foarte călduroase, locuințele acumulează rapid căldură. Pereții se încălzesc, camerele devin sufocante, iar simpla deschidere a ferestrelor nu mai reușește să aducă suficient aer rece.

În aceste condiții, mulți oameni aleg să pornească aerul condiționat și să îl lase să funcționeze ore întregi. Deși efectul se simte rapid, utilizarea îndelungată se vede și pe factura la electricitate. Cu cât aparatul funcționează mai mult și cu cât este setat incorect, cu atât costurile pot crește, fără ca locuința să fie neapărat mai confortabilă.

Experții atrag atenția că folosirea inteligentă a aerului condiționat poate face o diferență importantă. Potrivit unei analize recente, un aparat din clasa A+, utilizat opt ore pe zi timp de trei luni de vară, poate genera costuri de aproximativ 146 de euro la electricitate.

Suma poate fi însă mai mare dacă aparatul este vechi, setat la temperaturi prea mici sau dacă locuința permite pătrunderea constantă a căldurii.

1. Alege un aparat eficient energetic

Atunci când cumperi un aparat de aer condiționat, eficiența energetică este unul dintre cele mai importante criterii. Modelele moderne, cu clase energetice superioare, pot răci aceeași suprafață folosind mai puțină energie.

2. Folosește tehnologia inverter

Aparatele cu inverter ajustează automat puterea compresorului în funcție de temperatura camerei. Astfel, sunt evitate pornirile și opririle repetate, care pot duce la un consum mai mare de energie.

3. Profită de funcțiile aparatului

Modul de dezumidificare poate face aerul mai confortabil fără să fie nevoie de o temperatură foarte scăzută, iar modul de noapte adaptează funcționarea aparatului în orele de somn.

4. Programează pornirea și oprirea

În loc să lași aerul condiționat să funcționeze continuu, folosește temporizatorul. Aparatul poate fi programat să răcească locuința înainte să ajungi acasă sau să se oprească automat atunci când nu mai este necesar.

5. Nu seta temperaturi foarte mici

Setarea aparatului la 18 grade Celsius nu răcește camera mai repede, ci obligă echipamentul să lucreze mai mult. Specialiștii recomandă, în general, o temperatură între 24 și 26 de grade Celsius pentru un echilibru între confort și economie.

6. Curăță periodic filtrele

Filtrele murdare reduc eficiența aparatului și pot afecta calitatea aerului. Curățarea regulată ajută echipamentul să funcționeze corect și să nu folosească energie suplimentară.

7. Ține căldura departe de locuință

În orele cu temperaturi ridicate, este recomandat să închizi ferestrele, perdelele și jaluzelele pentru a limita încălzirea camerelor. Aerisirea este mai eficientă dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute.

8. Folosește plantele pentru mai multă umbră

Plantele amplasate pe balcon, terasă sau lângă ferestre pot reduce expunerea directă la soare. Acestea nu înlocuiesc aerul condiționat, dar pot contribui la menținerea unei temperaturi mai plăcute.

9. Ai grijă unde este montat aparatul

Poziționarea unității interioare contează. Dacă aparatul este amplasat lângă surse de căldură, precum televizoare, corpuri de iluminat puternice sau electrocasnice, acesta poate funcționa mai mult decât este nevoie.

10. Verifică oferta de energie electrică

Chiar și atunci când aparatul este folosit eficient, costul final depinde și de prețul energiei. Compararea ofertelor și alegerea unui tarif potrivit pot aduce economii în perioadele cu utilizare intensă.