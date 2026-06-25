Aerul condiționat, interzis în plină caniculă. Proprietarii sunt obligați să îl demonteze

Decizie controversată în plină caniculă. Mai mulți proprietari de locuințe din Londra au fost obligați să își demonteze aparatele de aer condiționat, în baza unor reguli locale privind reducerea emisiilor de carbon. Măsurile au fost aplicate chiar în perioada în care temperaturile au ajuns la 40 de grade Celsius, iar autoritățile britanice au emis avertizări de risc pentru populație, relatează Telegraph.

Mai mulți locuitori din Londra au primit dispoziții din partea autorităților locale să demonteze aparatele de aer condiționat instalate în locuințe. Decizia are la bază reglementările privind reducerea emisiilor de carbon, potrivit cărora aceste sisteme ar trebui utilizate doar ca ultimă soluție.

Funcționarii din departamentele de urbanism au motivat că aparatele generează emisii ridicate de dioxid de carbon și că proprietarii trebuie să acorde prioritate metodelor de „răcire pasivă”, precum deschiderea ferestrelor sau folosirea ventilatoarelor. „Răcirea activă”, prin aer condiționat, este permisă doar după epuizarea acestor variante.

Măsurile au fost aplicate în contextul unui val de caniculă care a adus temperaturi de până la 40°C în Marea Britanie, iar serviciul meteorologic britanic a emis avertizări privind riscul pentru viață.

Un locuitor din nordul Londrei a fost obligat să elimine definitiv două aparate de aer condiționat amplasate în partea din spate a casei. Inspectorii de urbanism au apreciat că acestea nu erau justificate potrivit „ierarhiei răcirii” prevăzute de regulamentele locale. După ce a contestat decizia, proprietarului i s-a recomandat să răcorească locuința prin deschiderea ferestrelor și a ușilor de balcon, iar argumentele privind siguranța au fost respinse.

Un alt proprietar a primit ordin să demonteze trei aparate de aer condiționat, deși locuința respecta toate cerințele urbanistice. Inspectorii au invocat inclusiv lipsa unor ventilatoare de tavan, deși acestea nu reprezentau o obligație legală. În urma unui recurs, acesta a reușit să păstreze instalațiile.

Specialiști din domeniul climatizării au declarat că au fost solicitați în mai multe zone din Londra să demonteze aparate perfect funcționale, în valoare de mii de lire sterline. Într-un alt caz, o proprietară a fost obligată să renunțe la trei aparate de aer condiționat, inclusiv din cauza faptului că locuința se află într-o zonă protejată. Propunerea acesteia de a masca vizual echipamentele nu a fost acceptată de autorități.

O parte a clasei politice britanice consideră că aceste reguli echivalează cu o interzicere de facto a aparatelor de aer condiționat, în special în cazul locuințelor noi. Reprezentanții acestei tabere cer eliminarea reglementărilor și susțin că proprietarii ar trebui să poată decide singuri cum își răcoresc locuințele în timpul verii.

Autoritățile locale susțin însă că politicile de urbanism acordă prioritate soluțiilor cu un consum redus de energie și afirmă că măsurile de executare sunt aplicate doar în cazuri excepționale.

La rândul său, Guvernul britanic a transmis că aparatele de aer condiționat nu sunt interzise și că acestea pot fi instalate atât în locuințele existente, cât și în cele noi. Oficialii au adăugat că se așteaptă ca autoritățile locale să aplice regulile cu bun-simț.

Potrivit datelor prezentate, doar 3% dintre locuințele din Marea Britanie sunt dotate cu aer condiționat, comparativ cu aproximativ 90% dintre locuințele din Statele Unite.

În același timp, un comitet guvernamental pentru schimbări climatice a arătat că, pe măsură ce temperaturile continuă să crească, va fi necesară dotarea cu sisteme de climatizare a unor instituții precum azilele, școlile și spitalele.