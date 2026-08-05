În sezonul cald, oamenii petrec ore întregi în spații climatizate pentru a se feri de caniculă. Totuși, utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor de aer condiționat și calitatea slabă a aerului din încăperi pot provoca o serie de simptome cunoscute sub denumirea de „Sick Building Syndrome” (Sindromul Clădirii Bolnave), atrage atenția prof. dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog, vicepreședinte al Societății Române de Pneumologie și prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Printre manifestările frecvent întâlnite se numără ochii iritați, tusea seacă, senzația de gât uscat, durerile de cap, oboseala și dificultățile de concentrare.

Cristian Oancea spune că „Sick Building Syndrome” este un fenomen legat de calitatea necorespunzătoare a aerului din spațiile închise și de folosirea incorectă a sistemelor de climatizare, iar temperaturile ridicate din timpul verii favorizează apariția și agravarea acestuia.

„Sick Building Syndrome nu este o boală în sine, ci un ansamblu de simptome. De cele mai multe ori, acestea se ameliorează după părăsirea clădirii, însă expunerea repetată poate afecta calitatea vieţii şi poate agrava afecţiunile respiratorii preexistente”, a declarat Cristian Oancea.

Medicul avertizează că instalațiile de aer condiționat întreținute necorespunzător pot deveni o sursă de bacterii, fungi, acarieni și polen. Filtrele necurățate pot acumula microorganisme precum Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa sau Acinetobacter, care pot agrava alergiile și afecțiunile respiratorii.

„Nu doar temperatura contează, ci şi calitatea aerului pe care îl respirăm. Filtrele instalaţiilor de aer condiţionat trebuie curăţate sau înlocuite periodic pentru a preveni acumularea bacteriilor, fungilor, acarienilor şi a altor particule care pot ajunge în căile respiratorii. La fel de important este să evităm diferenţele foarte mari de temperatură. Trecerea repetată de la 18-20 de grade Celsius în interior la peste 35 de grade în exterior obligă organismul să îşi activeze permanent mecanismele de termoreglare”, mai spune medicul.

Cristian Oancea arată că diferențele mari de temperatură favorizează deshidratarea, accentuează oboseala și durerile de cap și pot irita căile respiratorii, inclusiv în cazul persoanelor fără afecțiuni pulmonare.

„De aceea, este important ca temperatura aparatului de aer condiţionat să fie setată cu cel mult 6-8 grade Celsius sub temperatura exterioară”, a explicat Cristian Oancea.

Potrivit medicului, expunerea repetată la aer condiționat și diferențele mari de temperatură pot afecta temporar mecanismele naturale de apărare ale căilor respiratorii.

Uscarea mucoasei bronșice și încetinirea clearance-ului mucociliar reduc capacitatea organismului de a elimina particulele inhalate, ceea ce poate favoriza multiplicarea unor virusuri respiratorii, precum rinovirusurile, virusurile gripale sau virusul sincițial respirator.

Cristian Oancea atrage atenția că persoanele vârstnice, pacienții cu boli pulmonare cronice și cei cu un sistem imunitar slăbit prezintă un risc mai mare ca aceste infecții să evolueze spre pneumonii care necesită spitalizare.