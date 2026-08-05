Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu este vizat într-un dosar de pronografie infantilă, instrumentat de DIICOT. Avramescu ar fi fost reclamat de fosta parteneră de viață, cu care se află în conflict, că ar fi pozat-o nud pe fetița lor. Femeia a mai reclamat că l-ar fi găsit în poziții indecente cu fetița.

„La data de 5 august 2026, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de pornografie infantilă. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în luna octombrie 2025, un bărbat ar fi realizat două fotografii unei minore (de 3 ani, la acea dată), membră a familiei sale, pe care le-ar fi deţinut şi stocat.", a transmis Poliţia Română.

Cătălin Acramescu a declarat că acuzațiile făcute de fosta sa parteneră sunt absurde. „Era o discuţie banală despre faptul că unul dintre copii refuza să poarte scutecul. Fotografiile au fost făcute în acest context şi au fost prezentate drept dovezi pentru acuzaţii extrem de grave, ceea ce este complet fals. Mi se impută că aş fi făcut pornografie infantilă sau că mi-aş fi abuzat copiii. Sunt acuzaţii absurde. Oricine este părinte ştie că există situaţii fireşti în viaţa de familie în care îţi fotografiezi copilul sau îl ajuţi la baie, fără să existe absolut nimic ilegal sau imoral", a declarat fostl conilier prezidențial pentru Adevărul.

Cătălin Avramescu a fost consilier prezidențial pe vremea lui Traian băsescu, iar acum este directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu“ (ISPRI) din cadrul Academiei Române. El este profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.

În ianuarie 2025, Cătălin Avramescu a renunțat să mai candideze la prezidențiale, la doar câteva zile după intrarea în cursă. El a invocat motive personale. „Nu are nici o legătură cu politica. E o chestiune de familie pe care nu vreau s-o discut public. Sincer, vă spun, nu are legătură cu politica. Mie îmi pare rău că nu mai pot candida, dar nu mai am timp și nici energie să duc o dezbatere politică. O să mai intervin din când în când punctual cu câteva observații, dar o campanie nu mai pot duce, am mintea în altă parte acum”, a declarat, la vremea respectivă, Cătălun Avramescu.