Șapte persoane au fost reținute, iar alte 13 au fost plasate sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DIICOT privind fraudarea sistemului public de pensii cu aproximativ 7 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, gruparea oferea, contra unor sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei, vechime fictivă în muncă unor persoane fără un loc de muncă real, pentru ca acestea să obțină pensii sau pensii mai mari.

În urma perchezițiilor desfășurate în București și în șapte județe, procurorii au ridicat peste 114.000 de euro, aproape 374.000 de lei, zeci de carnete de muncă, ștampile, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă.

Potrivit DIICOT, gruparea infracțională era formată din șapte membri, printre care și doi funcționari publici, și ar fi acționat începând din anul 2018.

Anchetatorii susțin că membrii rețelei introduceau informații nereale în bazele de date ale ANAF, astfel încât persoanele care apelau la serviciile lor să poată dovedi o vechime în muncă inexistentă și să obțină drepturi de pensie.

Până în prezent, au fost identificați peste 860 de beneficiari, unii dintre aceștia neîndeplinind în realitate condițiile legale pentru pensionare.

Prejudiciul produs caselor teritoriale de pensii este estimat la aproximativ 7 milioane de lei.

În urma descinderilor, procurorii și polițiștii au ridicat:

-114.330 de euro și 373.490 de lei; -110 dispozitive de stocare a datelor; -patru token-uri utilizate pentru semnătura digitală; -160 de ștampile cu diferite impresiuni; -87 de carnete de muncă în original; -înscrisuri, documente și alte mijloace de probă; -o armă neletală cu aer comprimat.

DIICOT a anunțat că șapte inculpați au fost reținuți, iar față de alți 13 a fost dispusă măsura controlului judiciar, aceștia fiind cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și alte infracțiuni.

Joi, procurorii au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru șase dintre inculpații reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile. În cazul celui de-al șaptelea inculpat a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Ancheta a fost desfășurată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, cu sprijinul mai multor structuri teritoriale de combatere a criminalității organizate și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție.