Ancheta DIICOT privind rețeaua care ar fi creat vechime fictivă în muncă pentru sute de persoane continuă, după perchezițiile desfășurate miercuri, inclusiv la Casa de Pensii București. În acest context, președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Nicolae Giugea, a declarat că instituția a colaborat cu anchetatorii și că, potrivit informațiilor de până acum, un singur angajat al Casei de Pensii este vizat în dosar.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi funcționat încă din anul 2018 și ar fi creat, prin documente și declarații fiscale false, vechime în muncă pentru peste 860 de persoane.

Conform DIICOT, membrii grupării utilizau societăți comerciale fără activitate și asociații nonprofit pentru a înregistra fictiv persoane ca angajați.

În schimbul unor sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei, beneficiarii erau declarați retroactiv ca salariați, deși nu lucraseră niciodată în cadrul acelor firme.

Ulterior, în sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) erau introduse declarații fiscale D112 cu date nereale privind plata contribuțiilor sociale și perioada de muncă. Aceste informații apăreau în evidențele oficiale și erau folosite ulterior la dosarele de pensionare.

Potrivit anchetatorilor, în acest mod au fost create stagii fictive de cotizare pentru peste 860 de persoane.

Dintre acestea, peste 170 ar fi folosit deja documentele pentru obținerea unei pensii sau pentru majorarea cuantumului acesteia.

DIICOT susține că, în unele situații, pensii au fost acordate unor persoane care, fără aceste perioade de activitate introduse în mod fictiv, nu ar fi îndeplinit condițiile legale pentru pensionare.

Prejudiciul calculat până la 31 decembrie 2024 este estimat la aproximativ 7 milioane de lei, însă procurorii precizează că valoarea acestuia continuă să crească.

Potrivit DIICOT, nucleul grupării era format din șapte persoane, dintre care două aveau calitatea de funcționari publici.

Anchetatorii susțin că membrii grupării identificau firme și asociații care puteau fi folosite pentru angajări fictive, completau și transmiteau declarațiile fiscale către ANAF, verificau ulterior dacă acestea apăreau în sistem și colectau sumele de bani de la beneficiari.

În dosar sunt implicați, potrivit unor surse judiciare, un funcționar de la Casa de Pensii București, un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Miercuri, procurorii DIICOT au efectuat 30 de percheziții în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Nicolae Giugea, a declarat că instituția a contribuit la stabilirea prejudiciului în dosar și susține că astfel de situații trebuie eliminate din sistemul public.

„Tot ce înseamnă abateri de la regulile firești trebuie combătut și eliminat din instituțiile publice. Noi suntem cei care am stabilit prejudiciul. Casa de Pensii a stabilit acel prejudiciu de 7 milioane de lei, în urma unor solicitări făcute de Parchetul de pe lângă Înalta Curte”, a declarat Nicolae Giugea la România TV.

Întrebat câți angajați ai Casei de Pensii sunt implicați în anchetă, acesta a precizat că, potrivit informațiilor disponibile în prezent, este vorba despre o singură persoană.

„Deocamdată unul și sper că va rămâne singurul implicat. Este o palmă uriașă pe obrazul colegilor noștri, iar volumul de muncă este extraordinar de mare. Acolo a fost un sistem care a funcționat, cu adeverințe de la diferite întreprinderi. Nu pot să vă dau toate detaliile, pentru că nu am datele din anchetă”, a afirmat președintele CNPP.