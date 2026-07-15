Justitie

Percheziții la Casa de Pensii București. DIICOT verifică o rețea suspectată că folosea adeverințe false pentru majorarea pensiilor

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Percheziții la Casa de Pensii București. DIICOT verifică o rețea suspectată că folosea adeverințe false pentru majorarea pensiilorPensii. Sursa foto: INQUAM
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Din cuprinsul articolului

Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 15 iulie, percheziții la Casa de Pensii a Municipiului București, într-un dosar care vizează o presupusă fraudă de aproximativ 7 milioane de lei. Anchetatorii suspectează existența unei rețele care ar fi folosit adeverințe false de vechime în muncă pentru majorarea drepturilor de pensie.

Adeverințele false ar fi fost folosite pentru obținerea unor pensii mai mari

Potrivit informațiilor din anchetă, documentele falsificate ar fi fost introduse în dosarele unor persoane care solicitau stabilirea sau recalcularea pensiei.

Aceste adeverințe ar fi atestat perioade de vechime în muncă ce nu ar fi existat în realitate, fiind folosite pentru obținerea unor pensii mai mari.

Cum ar fi funcționat schema

Surse judiciare susțin că persoanele interesate ar fi plătit sume importante de bani pentru a beneficia de documente care indicau, în mod fals, că au lucrat mai mulți ani decât în realitate.

Pe baza acestor acte, solicitanții ar fi obținut un stagiu de cotizare mai mare, ceea ce ar fi influențat valoarea pensiei acordate.

DIICOT

DIICOT. Sursă foto: Arhiva EVZ

Mai multe persoane ar fi vizate de ancheta legată de acordarea adeverințelor false de vechime

În dosar sunt vizați de cercetări mai mulți suspecți, printre care un angajat, un expert judiciar, un contabil și reprezentanți ai unor societăți comerciale.

Anchetatorii încearcă să stabilească rolul fiecărei persoane și modul în care ar fi fost întocmite și folosite documentele considerate false.

Prejudiciul estimat depășește 7 milioane de lei

Conform informațiilor apărute în spațiul public, prejudiciul estimat în acest dosar depășește 7 milioane de lei. Investigația este în desfășurare.

Cum se obține adeverința de vechime în muncă, potrivit CNPP

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că modalitatea de obținere a dovezii vechimii în muncă diferă în funcție de perioada în care a fost realizată activitatea profesională.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, vechimea este dovedită, în principal, cu carnetul de muncă. Dacă acesta lipsește sau anumite perioade nu sunt înscrise, persoana poate solicita o adeverință de la fostul angajator, de la deținătorul legal al arhivei sau de la un operator economic autorizat de Arhivele Naționale. În cazul pierderii carnetului de muncă, trebuie respectate procedurile prevăzute de lege.

Pentru activitatea desfășurată după 1 aprilie 2001, stagiul de cotizare este înregistrat în sistemul informatic al CNPP, pe baza declarațiilor depuse de angajatori.

Persoanele care au nevoie de o adeverință privind stagiul de cotizare o pot solicita la casa teritorială de pensii de care aparțin. Cererea poate fi depusă direct la ghișeu, transmisă prin poștă sau prin e-mail, împreună cu o copie a actului de identitate.

Totodată, cei care dețin un cont pe platforma online a CNPP pot consulta informațiile referitoare la stagiul de cotizare direct din contul personal.

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