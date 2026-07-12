În România există aproape cinci milioane de pensionari, însă valoarea pensiilor diferă semnificativ în funcție de categoria din care fac parte beneficiarii. Datele CNPP arată diferențe mari între categoriile de pensii și că pensiile medii ale magistraților rămân cele mai ridicate, în timp ce pensiile din agricultură și cele de invaliditate se află la polul opus.

Valoarea pensiilor din România variază considerabil de la o categorie la alta. În prezent, pensiile au rămas la același nivel după Marea Recalculare din septembrie 2024, fără să mai fie indexate.

Sistemul cuprinde atât pensiile din sistemul public, care reprezintă majoritatea, cât și pensiile speciale și pensiile plătite prin casele sectoriale ale ministerelor.

Din totalul pensionarilor, aproximativ 4,6 milioane primesc pensie din sistemul public, în timp ce alte categorii beneficiază de pensii speciale sau de pensii militare.

Conform datelor disponibile, cele mai mari pensii medii sunt încasate de foștii magistrați, urmați de piloți și de foștii angajați ai Curții de Conturi.

Clasamentul pensiilor medii nete este următorul:

Pensie magistrați – 25.800 lei (5.850 beneficiari)

Pensie piloți – 13.093 lei (1.322 beneficiari)

Pensie Curtea de Conturi – 10.600 lei (700 beneficiari)

Pensie parlamentari – 6.200 lei (861 beneficiari)

Pensie militari – 5.800 lei (180.000 beneficiari)

Pensie medie în România – 2.821 lei (4.600.000 beneficiari)

Pensie de urmaș – 1.524 lei (440.000 beneficiari)

Pensie minimă – 1.281 lei (900.000 beneficiari)

Pensie agricultură – 1.185 lei (107.000 beneficiari)

Pensie de invaliditate – 1.080 lei (390.000 beneficiari)

În cazul pensiilor magistraților, din pensia medie de aproximativ 25.800 de lei, contribuțiile achitate de beneficiari acoperă doar aproximativ 7.500 de lei, diferența fiind suportată din bugetul statului.

Și în cazul pensiilor foștilor parlamentari, contribuția aferentă este de aproximativ 700 de lei, în timp ce restul de aproximativ 5.500 de lei este acoperit din fonduri publice.

În schimb, cei aproximativ 4,6 milioane de pensionari care primesc pensia medie de 2.821 de lei au contribuit integral la formarea acesteia pe parcursul activității.

Datele arată că aproximativ 900.000 de persoane beneficiază de pensia minimă, cunoscută și ca pensie socială, în valoare de 1.281 de lei.

La baza clasamentului se află pensiile din agricultură, cu o medie de 1.185 de lei, și pensiile de invaliditate, unde valoarea medie este de 1.080 de lei. Potrivit Newsweek, aceste categorii înregistrează cele mai mici venituri din sistemul de pensii din România.