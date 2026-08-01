Sezonul 14 al emisiunii Vocea României începe pe 4 septembrie și aduce modificări importante în etapa audițiilor pe nevăzute. Noile reguli le oferă atât antrenorilor, cât și prezentatorului Pavel Bartoș posibilitatea de a schimba parcursul unor concurenți.

Vocea României revine în grila PRO TV pe 4 septembrie 2026, cu schimbări care pot modifica parcursul concurenților încă din etapa audițiilor pe nevăzute. Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu vor avea la dispoziție, pe lângă butoanele Mute și Block, o nouă opțiune, denumită „a doua șansă”.

Noua regulă le permite antrenorilor să revină asupra unei decizii luate în timpul momentului artistic. Dacă niciun scaun nu a fost întors, dar unul dintre antrenori consideră ulterior că vocea respectivă ar trebui să ajungă în echipa sa, acesta va putea utiliza noul buton.

Decizia inițială este astfel schimbată, iar concurentul își poate continua parcursul în competiție, chiar dacă prestația sa nu a produs imediat întoarcerea unui scaun. Regula se adaugă mecanismelor Mute și Block, deja cunoscute de public și folosite de antrenori în timpul audițiilor.

O schimbare importantă îl vizează și pe prezentatorul Pavel Bartoș. În noul sezon, acesta va putea oferi încă o oportunitate unui concurent care nu a reușit să întoarcă niciun scaun la prima apariție.

Persoana aleasă va reveni pe scena Vocea României în același sezon și va încerca din nou să îi convingă pe antrenori.

Pavel Bartoș poate lua această decizie o singură dată pe durata audițiilor pe nevăzute.

Sezonul 14 al emisiunii va începe pe 4 septembrie 2026.

Telespectatorii îi vor revedea în rolul de antrenori pe Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu, iar Pavel Bartoș va continua să prezinte competiția.

Sezonul Vocea României 2025 a fost câștigat de Alessia Pop, concurentă antrenată de Tudor Chirilă.