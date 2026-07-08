Tudor Chirilă, despre rolul din „Trafic”: „Viaţa bate filmul de fiecare dată”

Tudor Chirilă revine într-un nou proiect de televiziune, interpretând rolul unui procuror în serialul „Trafic”, care va avea premiera la Pro TV pe 13 iulie. Artistul spune că personajul este complet diferit de felul său de a fi, iar în cadrul unui interviu a vorbit atât despre provocarea acestui rol, cât și despre realitatea pe care o prezintă producția, inspirată din fenomenul traficului și consumului de droguri.

În noul serial „Trafic”, Tudor Chirilă îl interpretează pe Laurenţiu Creţu, un procuror care încearcă să destructureze o reţea de crimă organizată. Actorul spune că unul dintre motivele pentru care a acceptat proiectul a fost tocmai faptul că personajul este opus propriei sale personalităţi.

„N-a fost foarte greu. Noi nu suntem într-o poziţie în care să ne alegem proiectele. În industria de film nu e ca şi cum avem de ales din 50 de proeicte. În primul rând, mi s-a părut un rol împotriva a ceea ce aş face eu. N-aş putea niciodată să fiu procuror. Nu am datele sau calităţile speciale pentru asta. Mi-a plăcut foarte mult echipa din spate. Mi-a plăcut ideea de a fi într-un partenerat direct cu Dragoş Bucur.

Mi s-a părut interesant că noi nu ne-am întâlnit niciodată în serial. Mi-a plăcut ce propune e el ca personaj. Vreau să spun că a fost o echipă de filmare din toate punctele de vedere. Şi mă refer la toate departamentele. Make-up, costume, şoferi, gafar, grip, focus puller, toată echipa, scuze dacă am uitat pe cineva, au fost o echipă extraordinară.

Toţi au contribuit la o stare de bine care face orice actor să se simtă firesc în personajul lui, ceea ce duce la o poveste credibilă. Echipa aceasta ne-a ajutat pe toţi”, a declarat Tudor Chirilă pentru paginademedia.

Actorul consideră că subiectul abordat în serial reflectă o realitate dură, iar situația din viața de zi cu zi este chiar mai gravă decât cea prezentată pe ecran. În opinia sa, problema traficului și consumului de droguri necesită alte măsuri decât cele aplicate în prezent.

„Nu este foarte departe de cum se prezintă în film. Cred că viaţa bate filmul de fiecare dată. Cred că problema traficului de droguri, problema dependenţei este mult mai rea. Cred că activitatea statului în zona asta este zero. Nu cred în politicile astea de forţă, cel puţin pe partea asta de prevenţie.

Nu cred în ameninţare sau în frică. Cred în altfel de politici pe care statul nostru este incapabil să le aibă. Degeaba sunt băgaţi la închisoare doi copii care vând 5 grame de iarbă, dacă în portul Tomis trec 2 tone de cocaină.”

Serialul este regizat de Anghel Damian și va avea premiera la Pro TV luni, 13 iulie. Din distribuție mai fac parte Dragoș Bucur, Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar.