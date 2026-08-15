„Las Fierbinți” revine în această toamnă la Pro TV cu un nou sezon, la 14 ani de la lansarea serialului, iar producția va putea fi urmărită și pe platforma Voyo. În noul sezon se întorc Mihai Bobonete, Adrian Văncică, Cuzin Toma, Constantin Diță, Anca Dumitra și celelalte personaje cunoscute din comuna fictivă Fierbinți. Toată lumea se întreabă ce va face „Bobiță”, după cea a ajuns acționar la Universitatea Craiova.

Vacanța personajelor se încheie pe 10 septembrie, când serialul revine în grila de toamnă a Pro TV. Bobiță, interpretat de Mihai Bobonete, Celentano, jucat de Adrian Văncică, Firicel, interpretat de Cuzin Toma, Giani, Gianina, Dalida și Robi revin în noile episoade. Serialul românesc continuă astfel și în 2026, după 14 ani de la prima apariție.

Cât despre Mihai Bobonete, acesta a anunțat că a intrat și în lumea fotbalului, dar nu se desparte de Bobiță. Actorul a slăbit, și-a schimbat tunsoarea și a ales să poarte barbă și cioc. Bobonete are 46 de ani, este originar din Craiova și este un susținător al echipei locale încă din copilărie. De joi, acesta a trecut de la statutul de fan la cel de acționar al Universității Craiova.

Un analist media explică popularitatea producției prin apropierea personajelor și situațiilor prezentate de realitatea cotidiană.

„Serialul surprinde o lume care există, dar care nu e prezentă în literatură sau cinema. Vorbim de oameni care au crescut la sat, dar care s-au mutat la oraș, sau de orășeni care încă mai gândesc și trăiesc cu mentalitatea rurală. Acești «hibrizi» sunt peste tot, în scările de bloc, în piețe, în instituțiile locale.“

Personajele serialului surprind diferite tipologii, de la omul care își petrece timpul la cârciuma satului până la primarul localității și cei care încearcă să găsească diferite metode pentru a face bani sau pentru a-și impresiona vecinii. Actorii construiesc aceste personaje într-un registru apropiat de viața de zi cu zi, iar situațiile prezentate sunt folosite pentru a genera umor.

„Dom’ primar, dacă mai spuneți o dată că aveți soluția, eu mă mut în Germania!“, spune unul dintre personaje în episodul de săptămâna trecută, stârnind hohote de râs în rândul publicului.

Adrian Văncică, actorul care îl interpretează pe Celentano, a vorbit despre elementele care au contribuit la succesul serialului.

„E 100% românesc. Totul – de la scriere, la jocul actorilor și decoruri – reflectă viața noastră. Publicul se recunoaște în micile conflicte și în felul în care oamenii se descurcă cu cinism sau umor în situații absurde. Nu e nevoie să fii la țară ca să înțelegi mesajul – fiecare scară de bloc are propriul său «primar», «fanfaroni» sau «șmecheri».

De-a lungul anilor, în serial au apărut și actori cunoscuți. Un astfel de moment a fost cel al Stelei Popescu, care a interpretat rolul directoarei unei școli și a vorbit, în cadrul personajului, despre lipsa profesorilor din mediul rural.

„Toți pleacă la oraș, la bani mai mulți, sau chiar în Italia. Cine mai vrea să stea aici să se chinuie?“, spune Stela Popescu într-un episod care a stârnit mii de reacții pe rețelele de socializare.

Un analist descrie producția drept o formă de realism social construită în jurul unor situații și personaje ușor de recunoscut.

„E o formă de realism social, cât poate oferi un sitcom. Publicul râde, dar râsul este generat de situații și tipologii reale. Umorul nu e gratuit – e consecința unor personaje recognoscibile și a contextului în care trăiesc.“

De-a lungul timpului, majoritatea episoadelor au fost urmărite de peste două milioane de telespectatori. Publicul serialului include atât tineri, cât și persoane în vârstă, iar producția este urmărită atât în București, cât și în alte zone ale țării.