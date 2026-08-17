Un segment de 3 kilometri al Autostrăzii Transilvania (A3), aflat pe lotul Chiribiș – Biharia, în județul Bihor, este construit astfel încât să poată fi utilizat, în caz de necesitate, și ca pistă pentru aterizarea și decolarea aeronavelor, potrivit CNIR. Proiectul aduce o componentă neobișnuită pentru infrastructura rutieră din România, autostrada urmând să poată avea și o funcție de sprijin pentru operațiuni aeriene în situații speciale.

Contractul pentru proiectarea și execuția subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia are o valoare de 785 milioane lei și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027, din fonduri europene. Lucrările sunt realizate de asocierea Precon Transilvania-Citadina 98, ambele companii făcând parte din grupul Selina. Potrivit datelor Cestrin, termenul contractual de finalizare este luna mai 2027.

Pe lângă suprafața destinată circulației aeronavelor, proiectul prevede și amenajarea unei zone unde avioanele ar putea fi staționate în regim de urgență. Beniamin Rus, patronul grupului Selina, a explicat pentru Bihon.ro că lucrările includ atât pista, cât și spațiul destinat parcării aeronavelor.

„Acum amenajăm parcarea unde, în regim de urgență, pot fi parcate avioane. Avem o pistă de aproximativ trei kilometri unde pot ateriza aeronave în situații de urgență.”

Porțiunea special amenajată se întinde pe 3 kilometri, între km 50+700 și 53+700, într-o zonă în linie dreaptă. Imagini realizate pe șantier, inclusiv din dronă, surprind evoluția lucrărilor.

Pentru extinderea platformei autostrăzii și amenajarea spațiilor aferente a fost semnat, în aprilie 2026, un contract distinct, în valoare de aproape 85 de milioane de lei. Finalizarea acestuia este prevăzută pentru 5 aprilie 2027.

Întregul lot Chiribiș-Biharia are 28,5 kilometri, iar ritmul lucrărilor este unul mai rapid decât cel prevăzut inițial. La un an de la debutul șantierului, execuția ajunsese la 65%, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a declarat că lucrările evoluează conform graficului contractual și că constructorul este în avans, în ciuda problemelor de aprovizionare cu bitum și a creșterii costurilor cu combustibilul.

„Din punct de vedere contractual, lucrurile se desfășoară conform graficului. Nu avem probleme în ceea ce privește ordinele de modificare, variațiile de lucrări, situațiile de plată sau decontările, toate fiind la zi. Constructorul se află în avans cu execuția lucrărilor, în ciuda dificultăților existente în piață privind aprovizionarea cu bitum și evoluția costurilor la combustibil.

Ne dorim ca acest ritm să fie menținut și să putem finaliza lucrările până la sfârșitul anului, însă, mai presus de respectarea termenelor, pentru noi contează calitatea. Obiectivul este să livrăm o lucrare executată la cele mai înalte standarde, iar până în prezent constructorul a demonstrat pe lotul adiacent că se poate”, a explicat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Și secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a apreciat că ritmul actual permite o eventuală deschidere înainte de termen.

„Dacă actuala dinamică va fi menținută, suntem foarte optimiști că la finalul acestui an constructorul va reuși să facă românilor o surpriză frumoasă: deschiderea circulației cu aproximativ cinci luni înainte de termenul contractual. Ar fi o performanță remarcabilă pentru primul șantier de autostradă al noii companii de drumuri CNIR. Mai mult decât atât, această deschidere ar reprezenta încă un pas decisiv pentru continuitatea Autostrăzii Transilvania.

Obiectivul nostru este ca în 2026 să putem circula pe A3 de la Oradea la Cluj, cu o singură întrerupere pe tronsonul ”Meseș” între Nușfalău și Poarta Sălajului. Românii așteaptă un coridor modern care să conecteze vestul țării de inima Transilvaniei. După ani în care Autostrada Transilvania a fost asociată cu întârzieri și promisiuni neîndeplinite, astăzi vedem tot mai multe șantiere care se transformă în realitate, chiar și în avans față de termenele contractuale. Iar Chiribiș – Biharia este unul dintre cele mai bune exemple că, atunci când există mobilizare și seriozitate, kilometrii de autostradă pot fi construiți într-un ritm care să redea oamenilor încrederea că România poate construi proiecte mari repede și bine.”

La un an de la începerea șantierului, constructorul are mobilizate 659 de persoane și 525 de utilaje și echipamente, iar gradul de execuție a ajuns la 65%.

Până în prezent au fost realizate:

primul strat de asfalt pe 11 km de autostradă;

de autostradă; al doilea strat de asfalt pe 5 kilometri de autostradă;

de autostradă; 5 kilometri din relocarea DN 19E;

din relocarea DN 19E; parapete montate pe 4,5 kilometri de autostradă.

Dacă ritmul de lucru va fi menținut, lotul ar putea fi dat în circulație la finalul anului, cu aproximativ cinci luni înaintea termenului contractual.