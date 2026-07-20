Lucrările de pe secţiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Piteşti, între Boiţa şi Cornetu, au ajuns la un stadiu fizic general de aproximativ 13%, după ce constructorul a finalizat străpungerea uneia dintre galeriile tunelului Boiţa 1, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a precizat că lucrările sunt executate de constructorii turci responsabili de această secţiune a autostrăzii.

Prima galerie finalizată este cea din stânga, pe sensul de mers Sibiu-Piteşti. Lucrările continuă la cea de-a doua galerie, unde mai sunt de excavat 152 de metri.

Tunelul Boiţa 1 este alcătuit din două galerii, cu lungimi de 264, respectiv 247 de metri. Potrivit datelor prezentate de CNAIR, progresul fizic al lucrărilor la acest obiectiv a ajuns la aproximativ 30%.

Pe secţiunea 2 sunt în lucru şi alte două tuneluri pentru autostradă. La tunelul Balota, cu o lungime de 500 m, constructorii execută lucrări de căptuşire exterioară în zona portalului de ieşire, iar excavaţiile au ajuns la un stadiu fizic de 4%.

În cazul tunelului Robeşti, care are 900 m, ambele galerii au fost deja străpunse. Stadiul fizic al lucrărilor este de aproximativ 36%, iar în prezent se execută lucrări de armare, cofrare şi betonare a fundaţiei banchetei, în zona portalului de intrare.

Pe întregul şantier sunt mobilizaţi 630 de muncitori şi 150 de utilaje, potrivit directorului general al CNAIR. Secţiunea 2 Boiţa – Cornetu are o lungime de 31,33 km şi va include, în total, 7 tuneluri.

Progresul lucrărilor este însă limitat de lipsa documentaţiei de mediu şi a autorizaţiilor de construire pentru întregul traseu.

„În absența Acordului Revizuit de Mediu și, implicit, a Autorizațiilor de Construire pe întreg șantierul, constructorii pot derula însă doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. Din această cauză, activitățile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizație de Construire”, a anunțat Cristian Pistol.

Contractul pentru realizarea secţiunii 2 a autostrăzii Sibiu-Piteşti a fost semnat cu constructorii turci şi are o valoare de 4,25 miliarde lei. Finanţarea este asigurată prin Programul Transport.