Peste 230 de kilometri de autostradă sau drum expres ar putea fi inauguraţi până la finalul anului 2026, potrivit unui document de lucru al Ministerului Transporturilor. Calendarul depinde însă de finanţare, de ritmul lucrărilor şi de capacitatea constructorilor de a finaliza la timp şantierele cu restanţe.

Ionuţ Ciurea, reprezentant al Asociaţiei Pro Infrastructură, spune că cea mai clară şansă de a fi finalizată o au Centura Bucureştiului A0 şi o bună porţiune din Autostrada Moldovei, unde segmentul până la Bacău poate fi inaugurat până la finalul lunii august, iar alte bucăţi ar putea urma până la sfârşitul anului.

Conform documentului, până la finalul anului 2026 urmează a fi finalizate 15 porţiuni de autostradă şi drumuri expres care însumează 233,59 km de drum, un record pentru întreaga istorie a transportului din România.

Focşani - Bacău, Lot 3 (Răcăciuni - Bacău) - un tronson de 21,52 km. Focşani - Bacău, Lot 2 (Domneşti Târg - Răcăciuni). Tronsonul are o lungime de 25,50 km. Bacău - Paşcani, Lot 1 (Bacău/Săuceşti - Trifeşti). Tronsonul are 30,3 km. Bacău - Paşcani, Lot 2 (Trifeşti - Gherăeşti). Lungimea este de 18,99 km. Bacău - Paşcani, Lot 3 (Mirceşti - Paşcani). Este un tronson de 28,09 km.

Autostrada de Centură Bucureşti, sector Centura Nord, lot 1. Tabelul menţionează un tronson de 17,5 km. 7. Autostrada de Centură Nord Bucureşti, A0 lot 3. Tronsonul are 8,6 km. 8. Autostrada de Centură Nord Bucureşti, A0 lot 4. Lungimea este de 4,47 km.

Autostrada Transilvania - A3 Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea, sector 3A şi 3B. Tabelul indică subsecţiunile 3A2 Nădelu - Mihăeşti şi 3B1 Mihăeşti - Zimbor, cu o lungime totală de 24,58 km. 10. Lucrări de deviere a traseului pentru subseţiunea 3A2 Nădelu - Mihăeşti. Obiectivul este de 5,96 km. 11. A3, sector 3B, subseţiunea 3B2 Zimbor - Poarta Sălajului. Tronsonul are 12,24 km. 12. Nod Rutier Românaşi A3 - km 26, sector Poarta Sălajului - Nuşfalău. 13. A3, secţiunea 3C Suplacu de Barcău - Borş, subsecţiunea 3C1 Suplacu de Barcău - Chiribiş. Tronsonul menţionează 26,35 km.

Autostrada Sibiu - Piteşti, secţiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeş. Tabelul indică o lungime de 9,86 km.

Drum Expres Brăila - Galaţi. Obiectivul are 10,77 km.

Ionuţ Ciurea priveşte cu reţinere optimismul autorităţilor. „Dacă vorbim de inaugurare, obiectivul este, şi este fezabil cu greu, dar este fezabil să se deschidă A7 până la Bacău, la final de august”, spune Ciurea. El atrage atenţia şi asupra finanţării: „PNRR se termină în august. În PNRR este până la Bacău”.

Centura Capitalei şi Autostrada Transilvaniei rămân printre proiectele cu cele mai mari şanse de progrese vizibile în 2026, dar depind de mobilizarea constructorilor şi de soluţionarea problemelor tehnice.