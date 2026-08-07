Lucrările pe sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8 au intrat într-o nouă etapă, odată cu mobilizarea pe șantier a constructorului. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii subliniază că ritmul actual de lucru oferă perspective optimiste pentru derularea proiectului de infrastructură.

Oficialii din cadrul Ministerului Transporturilor au anunțat începerea activităților pe sectoarele din zona de munte ale autostrăzii A8. Potrivit reprezentanților instituției, mobilizarea din teren reprezintă o etapă extrem de importantă pentru evoluția întregului obiectiv de investiții.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Horaţiu Cosma, a oferit detalii despre stadiul lucrărilor pe pagina sa de Facebook.

„Start în forţă pe Autostrada Unirii A8 montan! La doar câteva zile de la emiterea autorizaţiei de construire, mobilizarea constructorului român creşte de la o zi la alta, iar vremea bună este valorificată din plin. Este exact începutul pe care ni-l doream şi un semnal că acest proiect are toate şansele să avanseze într-un ritm foarte bun”, afimră secretarul de stat Horaţiu Cosma într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În baza Autorizației de Construire, constructorul derulează pe amplasament „o serie de activităţi pregătitoare pentru buna desfăşurare a lucrărilor”. În această perioadă, operațiunile concentrate pe teren vizează atât verificarea soluțiilor tehnice, cât și pregătirea elementelor de structură.

Printre activitățile aflate în desfășurare se numără:

Executarea piloților de probă, etapă necesară pentru validarea soluțiilor de fundare prevăzute în proiect

Aprovizionarea continuă cu materiale și organizarea logisticii pentru etapele următoare

Confecționarea grinzilor prefabricate ce vor fi montate ulterior în structurile proiectului

Realizarea carcaselor de armătură destinate viitorilor piloți

În paralel cu aceste demersuri, pe teren au loc lucrări de decapare a stratului vegetal, amenajarea drumurilor tehnologice, pregătirea platformelor de lucru și organizarea zonelor unde vor fi construite podurile și podețele.

Reprezentanții din Transporturi consideră că pregătirea riguroasă a infrastructurii de șantier este decisivă pentru menținerea termenelor asumate.

„Toate aceste etape preliminare reprezintă fundaţia unui şantier bine organizat. Fiecare etapă executată corect acum înseamnă un ritm mai bun în lunile următoare şi contribuie la respectarea graficului de execuţie şi la calitatea lucrărilor”, precizează Cosma.

Secretarul de stat a dat asigurări că Ministerul Transporturilor va urmări îndeaproape evoluția șantierului și va continua să informeze transparent despre progresul din teren.

„Până acum, începutul este unul foarte promiţător şi ne dă încredere că primul şantier montan al A8 poate deveni un exemplu de mobilizare şi de bună execuţie”, încheie Horaţiu Cosma.