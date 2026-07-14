Românii sunt avertizați cu privire la o nouă tentativă de fraudă care se răspândește prin SMS. Escrocii folosesc în mod abuziv numele Ministerului Transporturilor și transmit mesaje prin care destinatarii sunt informați în mod fals că au fost surprinși de camerele de supraveghere circulând cu viteză peste limita legală. Ulterior, aceștia sunt îndemnați să acceseze un link pentru plata unei presupuse amenzi sau pentru depunerea unei contestații, potrivit DRDP Craiova.

Reprezentanții DRDP Craiova au atras atenția asupra campaniei de tip phishing.

„Atenţie la tentativele de fraudă prin SMS! În ultimele ore circulă mesaje SMS care folosesc în mod fraudulos numele Ministerului Transporturilor, prin care destinatarii sunt anunţaţi că ar fi fost surprinşi de camerele de supraveghere circulând cu viteză peste limita legală şi sunt îndemnaţi să acceseze un link pentru plată sau contestaţie. Aceste mesaje NU sunt autentice”, au transmis, marţi, pe pagina de Facebook, oficialii DRDP Craiova.

Pentru a evita compromiterea datelor personale sau bancare, autoritățile îi sfătuiesc pe cei care primesc astfel de mesaje:

să nu răspundă la SMS-uri;

să nu acceseze linkurile incluse în mesaj;

să nu introducă date personale sau bancare pe paginile indicate.

Instituția reamintește că sancțiunile pentru contravențiile rutiere nu sunt comunicate prin SMS.

„Reamintim că Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS şi nu solicită plata acestora prin linkuri primite pe telefon. În cazul sancţiunilor contravenţionale, acestea se comunică în mod oficial, prin proces-verbal de constatare a contravenţiei, transmis prin Poşta Română, în condiţiile prevăzute de lege”, arată reprezentanții instituției.

Autoritățile îi îndeamnă pe cei care primesc astfel de mesaje să le șteargă imediat, fără a accesa linkurile incluse și fără a furniza date personale sau bancare. Totodată, în cazul în care suspectează o tentativă de fraudă sau au interacționat cu mesajul, aceștia sunt sfătuiți să sesizeze de îndată autoritățile competente pentru verificări și măsurile necesare.