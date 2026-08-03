Premierul spaniol Pedro Sánchez continuă să evite acuzațiile directe la adresa Marocului după pătrunderea a aproximativ 50.000 de migranți în enclava spaniolă Ceuta, însă tot mai mulți politicieni din Spania cer explicații din partea autorităților de la Rabat, potrivit Politico.

Criza, în urma căreia și-au pierdut viața 88 de persoane, a provocat tensiuni politice interne și a readus în prim-plan securitatea frontierei externe a Uniunii Europene.

În timp ce Guvernul de la Madrid insistă că relațiile cu Marocul rămân solide și că prioritatea este gestionarea situației, opoziția și o parte dintre aliații premierului susțin că amploarea incidentului ridică întrebări serioase privind rolul autorităților marocane și capacitatea executivului spaniol de a anticipa evenimentele.

Potrivit autorităților spaniole, încă din primele momente ale afluxului masiv de migranți, agenții Gărzii Civile au observat că jandarmii marocani, care participă în mod obișnuit la supravegherea frontierei, și-au părăsit posturile.

Acest fapt a alimentat speculațiile potrivit cărora un flux atât de mare de persoane nu ar fi fost posibil fără cel puțin toleranța autorităților marocane. Marocul revendică de mult timp enclavele spaniole Ceuta și Melilla, considerate de Rabat teritorii ocupate.

În același timp, în spațiul politic au apărut ipoteze potrivit cărora situația ar putea avea legătură cu apropierea diplomatică dintre Spania și Algeria, stat care susține dreptul la autodeterminare al Saharei Occidentale, teritoriu revendicat de Maroc.

Eduardo Rubiño, deputat al formațiunii de stânga Más Madrid, aliată a guvernului Sánchez, a declarat că „Marocul folosește ființe umane pentru a ataca suveranitatea noastră”.

La rândul său, primarul orașului Ceuta, Juan Jesús Vivas, membru al Partidului Popular, a afirmat că situația nu poate fi descrisă drept o simplă criză migraționistă, deoarece există percepția că intrările în masă au fost, dacă nu organizate, cel puțin încurajate sau permise de autoritățile marocane.

Vivas a subliniat că Spania trebuie să continue cooperarea cu Rabat, însă a apreciat că Marocul și-a afectat credibilitatea în relația bilaterală.

Executivul de la Madrid a evitat până acum să indice Marocul drept responsabil pentru incident. În timpul vizitei efectuate la Ceuta, Pedro Sánchez a calificat evenimentele drept „un atac” și „o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”, însă a atribuit organizarea traversărilor rețelelor de trafic de persoane.

Premierul spaniol a descris Marocul drept un aliat și a mulțumit autorităților marocane pentru colaborarea în procesul de repatriere a migranților care au intrat ilegal în enclavă.

Ministerul spaniol de Externe a transmis, de asemenea, că relațiile dintre cele două state sunt „excelente”, iar cooperarea în domeniul migrației continuă la un nivel ridicat.

Autoritățile marocane au reacționat public abia duminică seară. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Rachid El Khalfi, a susținut că valul de migranți a fost alimentat de mesaje distribuite pe rețelele sociale, care au creat impresia că accesul în spațiul european se poate face fără consecințe legale.

Oficialul a declarat că Marocul va continua să fie „un partener de încredere și responsabil”, angajat în cooperarea internațională pentru combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane.

Liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a cerut explicații privind eventualele deficiențe ale cooperării cu Marocul și a afirmat că Spania are dreptul să solicite respectarea obligațiilor privind securizarea frontierei.

În paralel, opoziția acuză Guvernul Sánchez că nu a reacționat la avertismentele serviciilor de informații. Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a susținut că Centrul Național de Informații nu a semnalat riscul unei intrări masive de migranți.

Totuși, surse din serviciile de informații, citate de presa spaniolă, afirmă că Ministerul de Interne fusese avertizat înainte de izbucnirea crizei că o astfel de situație putea avea loc în orice moment. De asemenea, presa spaniolă a relatat că, încă din luna iulie, Oficiul pentru Refugiați și Azil avertizase asupra creșterii numărului de persoane care încercau să ajungă înot în Ceuta.

Gestionarea situației va fi analizată la reuniuni extraordinare ale ambasadorilor și miniștrilor de interne ai Uniunii Europene.

Mai mulți lideri europeni și reprezentanți ai unor partide politice au criticat Madridul pentru modul în care a administrat frontiera externă a UE și au cerut o analiză la nivel european a politicilor naționale care pot încuraja migrația ilegală.

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a respins criticile și a solicitat solidaritate din partea statelor membre, subliniind că Spania înregistrează în prezent cel mai redus număr de intrări ilegale pe ruta mediteraneană. Totodată, oficialul a apreciat cooperarea oferită de Maroc pentru repatrierea majorității persoanelor care au trecut frontiera în Ceuta.