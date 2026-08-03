Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Uniunea Europeană sprijină Spania în gestionarea crizei din Ceuta, după intrarea masivă a zeci de mii de migranți din Maroc în enclava spaniolă din nordul Africii, potrivit publicației americane Politico.

Declarația vine în contextul în care premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat reacțiile unor state membre, pe care le-a descris drept lipsite de solidaritate.

Mesajul șefei Executivului european are loc într-un moment în care migrația revine în centrul agendei europene, iar statele membre discută măsuri comune pentru protejarea frontierelor externe și gestionarea fluxurilor de migranți.

Într-un mesaj public, Ursula von der Leyen a afirmat că instituțiile europene au oferit sprijin autorităților spaniole „încă din primul moment” al crizei.

Președinta Comisiei Europene a subliniat că lupta împotriva migrației ilegale necesită solidaritate între statele membre și o abordare comună la nivel european. Totodată, ea a precizat că, potrivit informațiilor disponibile, niciuna dintre persoanele care au intrat ilegal în Ceuta nu a ajuns ulterior în Spania continentală sau în alte state ale Uniunii Europene. Majoritatea migranților s-au întors deja în Maroc.

Reacția Ursulei von der Leyen vine după ce premierul spaniol Pedro Sánchez a condamnat poziția unor guverne europene față de situația din Ceuta.

Liderul de la Madrid a acuzat anumite state membre că au adoptat o atitudine „egoistă, polarizantă și contrară spiritului european”, susținând că gestionarea frontierelor externe reprezintă o responsabilitate comună a Uniunii Europene și nu doar a statelor aflate la graniță.

În ultimele zile, aproximativ 60.000 de migranți au intrat în Ceuta, una dintre cele două enclave spaniole situate pe coasta nord-africană. Evenimentul a generat tensiuni politice în interiorul Uniunii Europene și a determinat solicitarea unei reuniuni extraordinare a miniștrilor de interne din mai multe state membre.

Comisia Europeană insistă că răspunsul la astfel de crize trebuie să combine protejarea frontierelor externe, cooperarea cu țările de origine și de tranzit, combaterea rețelelor de trafic de persoane și accelerarea procedurilor de returnare pentru migranții care nu au drept de ședere.